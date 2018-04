04.05.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Jancee Pornick Casino | 20.00

Dorfschänke | Greyhound Bluesband | Blues | 21.00

Hemingway Lounge | Judith Goldbach Bartók Quintett | 20.00

Kohi | Xul Zolar | Indiepop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Eskalations Team | 21.00

ßpace | The Tremolettes | 19.00

Tollhaus | Nits | Pop | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Zieglersaal | A Bisele Masl | Klezmertanz | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Emil Bulls/Imminence/Lonely Spring | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Chamber 3 | 20.30

Fabrik Bruchsal | Secret World - Peter Gabriel Tribute Show | 20.30

Kupferdächle PF | Newcomer Slam | 19.00

Rheinstrand Speyer | Season Opening: Cris Cosmo | 20.00

Theater am Puls Schwetzingen | Jürgen Ferber (Liedermacher) | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Wir brechen auf ! | 19.00

Das Sandkorn | Du bist meine Mutter | 19.30

Insel | Jugend ohne Gott | 19.00

Jubez | Hans Gerzlich | Kabarett | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | DoppelHirn | Detlev Schönauer | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Viola | 12.15 | R. Grönegreß (Alt)/A. Bartel (Flöte)/C. Gengenbach (Cembalo)/D. Dichtiar (Cello) | Händel/Vivaldi u. a. | 20.00

Messplatz | Yakari und Kleiner Donner | Pferdeshow | 16.00

Schloss Gottesaue | Prima Abend Gesang | 18.00

Tollhaus | Alfons | Kabarett | 20.00

Region

Alte Turnhalle Hilpertsau | Auf dünnem Eis | Komödie | 19.30

Innenstadt Gaggenau | Gaggenau tanzt | 20.00

Innenstadt PF | Mehr Drama Baby | Tag der Theaterpädagogik | 17.00

Reithalle RA | König Ödipus | ensemble 99 | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Räuber Hotzenplotz | ab 6 J. | 15.00

Theater BAD | Lehman Brothers | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Filmpalast am ZKM | Asia Night | Death Note: Light Up the New World | 22.45

Hochschule Technik + Wirtschaft (Geb. A) | 9. Lange Nacht der Mathematik | Vorträge/Shows | 15.00

Kinemathek | Das neue Babylon | Stummfilmkonzert | 19.00 | Verführung: Die grausame Frau | D | 21.15

Messe | Nadelwelt | Int. Veranstaltung für Handarbeiten | 10.00

Rathaus am Marktplatz | Europa in Bewegung: Gesellschaften, Werte und Frauenrechte im Aufbruch | Vorträge/Diskussion | 19.00

Städt. Galerie | Hanna-Nagel-Preisverleihung an Nina Laaf | 18.00

Tendenza Mode Hagsfeld (An der Tagweide 14) | Welcome to the Catwalk | Modenschau | 19.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Yoga Vidya Zentrum | Meditation und Satsang | 20.15

ZKM | Überschreitungen – Theologen treffen auf zeitgenössische Kunst | 16.00

Region

Ettlingen | Spring Fever Night Shopping | bis 23.00

Marktplatz Bad Bergzabern | Feierabend-Markt | 15.00

Museum im Ritterhaus Offenburg | Missionsbräute für die Kolonien | Vortrag | 19.30

Session Walldorf | Sadi Richter | Yamaha Genos Workshop | 14.00