04.10.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | VH1 (Van Halen Tribute)/Canyon Day | 18.00 | 80er Party | 23.00

Hemingway Lounge | Mareike Wiening Quintett feat. Rich Perry | 20.00

Jubez | Zöller Network Session #28 | 20.30

Kohi | Song Slam Show | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Djinn/My Diligence/Spoonhead | 20.30

Scruffys Irish Pub | Blues Box | 20.00

Substage | Django 3000/Dis M | 20.00

Topsy | Oktoberfest | DJ Judge | 22.00

Z10 | Querfunk Party | 21.00

Region

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz: Kevin Hays & Lionel Loueke | Hope | 21.00

Kupferdächle PF | Jonas Gavriil | Singer/Songwriter | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Guru Guru | Krautrock | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Digital Freischütz | 18.00 + 18.30 + 19.00 + 19.30 + 20.00 + 20.30 | Der Freischütz | 20.00 | Love Is a Battlefield | 20.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Mikado | Träumer, Trinker, Tagediebe? | Ferdinand F. Leicht (Lesung)/ Karl Jergler (Akkordeon) | 19.30

Tollhaus | Martin Zingsheim | Comedy | 20.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | John Neumeier Beethoven-Projekt | 19.00

Horbachpark Ettlingen (Theaterzelt) | Der kleine Indianerjunge | Puppentheater | 16.30

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: Philharmonisches Orchester HD/Stipendiaten | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Illegale | 19.30

Theater Baden-Baden | Furor | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Kinemathek | La Flor | AR, dt. UT | 19.00 + 21.15

Museum in der Majolika | Highlights des Museums in der Majolika | 16.00

Rotes Haus Rüppurr | Achtsamkeit | Dr. Max Herrmann, Vortrag | 19.00

Wein-Musketier | Tasting: Japanische Whiskys | 18.30

Yoga Vidya Zentrum | Satsang mit Film | 18.30

ZKM | 30 Jahre ZKM | Jubiläumswochenende

Region

Techn. Rathaus Offenburg | Neue Architektur in der Ortenau | Buchvorstellung | 18.00 | Orte und Wege | Vortrag | 19.00