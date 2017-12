05.01.2018

Club/Live Musik

Gotec | Dstrct X | Techno | 23.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Substage | The Busters | Ska | 21.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Eislaufhalle Baiersbronn | Eisdisco | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Zauberflöte | 19.30 | Die Jungfrau von Orléans | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Kasper baut ein Haus | ab 5 J. | 11.00 | Die Ritter der Kokosnuss | 20.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Dreikönigskonzert Sinfon. Jugendblasorchester KA | 19.30

Capitol MA | Nicolai Friedrich | Magie-Show | 20.00

Festspielhaus BAD | Ballet Revolución | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Neujahrskonzert Sinfonieorchester LB | 20.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Theater BAD | Bella Figura | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Die Flügel der Menschen | Kirgisistan/NL/D/F, dt. UT | 19.00 | Nocturama | F, dt. UT | 21.15