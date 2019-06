05.07.2019

Club/Live Musik

Circus3000 | Black Holes: Performances/Livemusik | 20.00

Die Stadtmitte | 80er Party (Classics/Rock/Metal) | 23.00

Hemingway Lounge | Herbie’s Special: Lieder/Arien/Chansons | 20.00

Kohi | Future Dub Orchestra | Post-Dubstep | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith | Rock | 20.00

Tollhaus | Zeltival: Jungle by Night | 20.30

Tom Boller Ladengalerie | Belarmino Barros-Vernisage/Livemusik | 19.30

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Burghof Neuleiningen | Albert Hammond | 20.00

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Cadillac Lilou | 19.00

Kurgarten Baden-Baden | Sommernächte Open Air | Tip Toe Quartett | 16.00 | Michael Jackson Tribute | 19.00

Pfingstbergschule MA | Pfingstbergblues: Jan Lindqvist Trio | 20.00

SAP Arena MA | Neil Young & Promise of the Real | 19.00

Schloss Edesheim | Alte Bekannte | A Cappella | 20.00

Schloss HD | Die chinesische Nachtigall | 10.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Pelleas und Melisande | 20.00

Das Sandkorn | Witwendramen | Basta60plus | 19.30

Fächerresidenz Nordstadt | Klaviertrio Odile | 18.30

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

Kleine Kirche | Oliver Erlich (Violoncello) | 12.15

marotte Figurentheater | Adams Äpfel | 20.00

Schloss Gottesaue | Bach und die zeitgenössische Klaviermusik | 19.30 | The Dream of Gerontius | Edward Elgars Opus 38 | 19.30

Spuktheater | Subtiler Spuk | 17.30 + 20.00

Region

Belvedere Bruchsal | Hexenjagd | von A. Miller | 20.30

Klosterviertel Bad Herrenalb | Shakespeares wilde Weiber | 20.00

Lutherkirche Bruchsal | Eröffnung Badischer Landesposaunentag | 18.00

Marktplatz Baden-Baden | Don Karlos. Infant von Spanien | 19.45

Schloss Ettlingen | Der Mann von La Mancha | Musical | 20.30

Schloss HD | Dracula | 20.30 | Die Affäre Rue de Lourcine | 20.30

Theater Baden-Baden | Die Weiße Rose | ab 14 J. | 18.00

Villa Wieser Herxheim | Classic Cool: Sean Haefeli and Band | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

10 Tage 10 Räume | Kunstprojekt: und-1.de/10tage10raeume

Amerikan. Bibliothek | The Blind Hunter | Stories in English ab 6 J. | 16.15 | Teen Time | 16.15

Atelier für Gestaltung | Magasin Madagascar | 9.00

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Café Nun | Brot&Kunst-Lesebühne | 20.00

Kuscheltier-Klinik Durlach | Kuscheltier-Workshop | 15.00

Otto-Dullenkopf-Park | Wissenschaftsfestival Effekte | KI Science Film Festival Preisverleihung | 21.00 | 3D-Hologramm-Show | 23.30

Rotes Haus Rüppurr | Ästhethische Forderungen an die Architektur der Zukunft | Gespräch | 19.00

Schloss | Die Welt des Alten Testaments im Bad. Landesmuseum | 16.00

TafF (Belfortstr. 10) | Second-Hand-Basar/Flohmarkt | 12.00

vhs | Lucio Dalla | Vortrag | 20.00

Region

Kupferdächle PF | Music DIY - Workshops im Tonstudio | 18.00

Marktplatz Bad Bergzabern | Hamecker Markt | 15.00