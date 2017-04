05.05.2017

Club/Live Musik

AKK | Latino Party | 20.00

Alte Hackerei | TV Smith & The Bored Teenagers | 21.00

Dorfschänke | Blues Mama | 21.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Gotec | Le Filou | Techno/Techhouse | 23.00

Hemingway Lounge | Konzertgebräu | Chanson/Musical /Jazz | 20.00

Hoepfner Schalander | Alyth MacCormack | 20.00

Jubez | Marco Augusto & Fabio Guglielmino | Una Notte Italiana | 20.30 | Tanzbar | 21.45

Kabarett in der Orgelfabrik | 25 Jahre The Dolphins | A Cappella | 20.15

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Guarango | Latin Music | 20.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Region

Bernstein Club Baden-Baden | Finest Friday live | Michelle Labonte Saxophone feat. David Hoffmann | 21.00

Birdland 59 Ettlingen | Jan Prax Quartett | 20.30

Kulturhalle Schweighofen | Allan Taylor | Singer/Songwriter | 20.30

Kupferdächle PF | HappyHauer Quiz | 18.00

Löwensaal Nöttingen | Dieter Huthmacher | Lieder/Texte | 20.00

Saal 51 Calw | Seán Treacy Band | 20.00

Steinhäuser Hof Neustadt | Forsonics | Jazz | 20.30

Theater HD | Party: Ein Stück vom Glück | 23.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | My Fair Lady | Musical | 19.30 | Antigone | 20.00 | Angriff auf die Freiheit | 20.00

Insel | Fair Play | Tanztheater ab 7 J. | 11.00

Jubez | Die theatersportliche Improshow | 20.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Pinocchio | ab 5 J. | 10.00 | Romeo und Julia | 20.00

Sandkorn | Love Letters – Liebesbriefe | 20.15 | Arsen und Spitzenhäubchen | 20.30

Schloss Gottesaue | Yamaha Konzert | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Außer Kontrolle | 19.30

ZKM | Frédéric Acquaviva/Loré Lixenberg | Elektroakust. Performance (Kehle) | 20.00

Region

Festspielhaus BAD | Wiener Philharmoniker | Mozart/Bruckner | 19.00

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Die Heiratsvermittlerin | von T. Wilder | 20.00

Jugendwerk St. Josef LD-Queichheim | Und ewig rauschen die Gelder | Komödie | 20.00

Kellertheater RA | Gretchen 89 ff. | von L. Hübner | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | Aydin Isik | Kabarett | 20.00

Peterskirche HD | Bist Du sicher, Martinus? | Die Tischreden der Katharina Luther | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Andorra | 19.30

Theater BAD | La Tragédie de Carmen | 20.00

Theater HD | Der Herzerlfresser | 20.30 | Dakh Daughters | 22.30

Zwinger HD | Himmel und Hände | 11.00 | Lesbos – Blackbox Europa | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Alter Schlachthof | KreativStart Kongress | 10.00

HfG | www.cosmosmose.de | Festival für Performance Poetry

Marktplatz Bad Bergzabern | Feierabend-Markt | 15.00

Kinemathek | Am Ende ein Fest | D/Israel, dt. UT | 19.00 | Das geheime Leben der Worte | E, dt. UT | 21.15

Kohi | Hollow Skai liest aus Johnny Hellborn | 21.00

Luthergemeinde | Lange Luther-Lesenacht | 18.00

Messe | Nadelwelt | Int. Veranstaltung für Handarbeiten | 10.00

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Klaus Hellwig (Klavier) | 10.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Ettlingen | Spring Fever Night Shopping (bis 23.00)

Gloria Kulturpalast LD | P. Highsmith: Carol | Maren Kroymann, Lesung | 20.00

Schloss Ettlingen | Songwriter Workshop | ab 11 J. | 14.30