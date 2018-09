05.10.2018

Club/Live Musik

76respect | Aktionstage der K’her Jugendhäuser | www.76respect.de

Hemingway Lounge | Gilad Atzmon & The Orient House Ensemble | 20.00

Jubez | Yob/Wiegedood | Dudefest Clubshow | 20.30

Kohi | Rome | Dark-Chanson | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Messplatz | 6. Karlsruher Oktoberfest | 18.00

Mikado | The Cat’s Back | Blues/Folk | 20.30

P8 | Elm Tree Circle | Indie/Alternative | 19.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keiths Birthday Ball | 20.00

Substage | Tarja & Stratovarius/Serpentyne | 20.00

Tempel | Moi et les autres | 20.00

Topsy | Oktoberfest | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | MIA. | 20.00

Bürgerhauskeller Sulzfeld | Andy King & The Memphis Riders | Elvis Tribute | 20.30

dasHaus LU | Enjoy Jazz | Portico Quartet | 21.00

Hockenheim | Musiknacht | Seán Treacy Band | 20.00

Rosengarten MA | Sasha | 20.00

Villa Böhm Neustadt | Ezio | Treppenhauskonzert | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.30 | Europa flieht nach Europa | 20.00

Das Sandkorn | Der rote Löwe | Fußball-Stück | 19.30 | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Jakobus-Theater | Die Kaktusblüte | Komödie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | 19.30

Tollhaus | Cavequeen | Komödie | 20.00

Region

Löwensaal Nöttingen | Helge und das Udo | 20.00

Realschule Durmersheim | Christoph Ewers (Klavier) | Schumann/Debussy/Liszt/Chopin | 20.00

Schloss Bruchsal | ad-hoc-Ensemble | Schubert/Schumann | 20.00

Schloss Schwetzingen | Notos Quartett | Schubert/Mozart/Brahms | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Filmpalast am ZKM | Beyond Film Festival

Gartenhalle | Einstieg: Messe für Studium/Ausbildung/Gap Year | 9.00

Kinemathek | Lemonade | RUM/CDN/D, dt. UT | 19.00 | Träum weiter | S, dt. UT | 21.15

Pils Karussell | Thomas Kapielski | Lesung/Lichtbildvortrag | 21.00

Prinz-Max-Palais | Wen der Tod betrügt | W. Burger, Krimilesung | 19.00

Schloss | Edle Ritter in dunklen Gemäuern? Leben auf der Burg | 16.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Yoga Vidya Zentrum | Info zur Yogalehrerausbildung | 18.30 | Info Kinderyoga-Übungsleiterausbildung | 19.30

ZKM | Beyond Festival: Future Design//Symposium Künstliche und künstlerische Intelligenz

Region

Geschwister-Scholl-Haus Ötigheim | ÖtigArt: Kunst und Kunsthandwerk | Eröffnung | 19.30

Schlosshotel Bühlerhöhe | Architekturtage: Bühlerhöhe | Vortrag/Führung | 14.00

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | Rundgang/Künstlergespräche | 18.00