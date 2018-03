06.04.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Easy Action/DefektDefekt | Post Punk | 21.00

Die Stadtmitte | Curse | Hip Hop | 20.00

Dorfschänke | Salty Pajamas | 21.00

Hemingway Lounge | Daniel Messina & Quique Sinesi Duo | 20.00

Jubez | Local Double Night | Futile/Giant Sleep | 20.30

Kohi | Song Slam Show | 21.00

Majolika | Genuss trifft Kunst | 3-Gang-Menü/Livemusik in der Manufaktur-Produktion | 19.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Orgelfabrik Durlach | Festival für Improvisierte Musik: Duo Wissel/Nies | 19.00 | emißatett | 20.00 | RRR | 21.00

Substage | No Sugar, No Cream (Americana)/Rolf Ableiter (Silent Songs) | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Forum MA | Lea | 20.00

Kupferdächle PF | Open Stage | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Bad. Staatstheater | Roméo et Juliette | Oper von C. Gounoud | 20.00 | Meisterklasse | 20.00

FächerResidenz Nordstadt | HfM: Sopran/Klavier | 18.30

Jakobus-Theater | Auf und davon | Komödie | 20.00

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Sopran/Klavier | 12.15

marotte Figurentheater | Die Schatzinsel | ab 6 J. | 10.00 | Die Ritter der Kokosnuss | 20.00

Schloss Gottesaue | Alumnikonzert Johanna Vargas | 19.30

Tollhaus | Caveman | 20.00 | Vivarium Artisticum | 20.00

Region

Stadttheater Bruchsal | BLB: Misery | Stephen King | 19.30

Theater HD | Arsen und Spitzenhäubchen | Komödie | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Filmpalast am ZKM | Asia Night: 100 Yen Love | 22.45

Kinemathek | Pride Nights | Eine fantastische Frau | Chile | 19.00 | Für immer Eins | Italien | 21.15

Schloss | Eventabend „Mythos Etrusker | 18.30

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Xtra Dance | Tanzfotografien von Bernd Hentschel | Vernissage mit Chupchik & Jazzaret | 19.00

Yoga Vidya Zentrum | Klangreise | Thema Lebensfreude | 20.15

ZKM | Überschreitungen – Theologen treffen auf zeitgenössische Kunst | 16.00