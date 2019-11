06.12.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Insanity Alert/Warfield/The Italian Way | 21.00

Café Nun | Heiner & Chris machen Quiz | 18.00

Die Stadtmitte | Nikolaus-/80er Party | 21.00

Hemingway Lounge | The Trio Dada & Neuhaus & Kraus | 20.00

Jubez | Like a Surgeon | Klinikrock | 20.00

Kohi | Song Slam Show | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Smiley Connection/Radio Hats | Soul/Funk/Pop/Rock | 20.00

MS Karlsruhe | Zipfelmützenparty: Seán Treacy Band | 19.00

P8 | Madness Meeting | 22.00

Scruffys Irish Pub | Liam McCormick | 20.00

Substage | Trigon/Crépuscule | 20.00

Topsy | Nikolausparty | DJ Giovanni Liotta | 22.00

Region

Friedenskirche LU | Marc Marshall – Das Weihnachtskonzert | 19.30

Klag-Bühne Gaggenau | Friend‘n Fellow | Acoustic Soul/Blues | 20.00

Kupferdächle PF | Open Stage | 20.00

Rosengarten MA | Herman van Veen | Liedermacher | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Uffbasse Palzbänd | Nikolaus-Rock | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler – oiner isch immer de Depp | 20.15

Bad. Staatstheater | Faust (Oper) | 19.30 | Frauensache | 20.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | 11.00 | Riesendambedei-Aktion + Weihnachtssingen (Gotthilf Fischer & Roland Bless) | 18.00

Insel | Fliegen lernen | Theater ab 2 J. | 11.00

K2 | Du kannst mich mal...lieben! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hoffmann eskaliert | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 19.30

Kleine Kirche | Frauenchor HfM-Studentinnen | 12.15

marotte Figurentheater | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 9.30 + 11.00 | Die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Klavier | 19.30

Spuktheater | Subtiler Spuk | 20.00

ZKM | Schlosskonzerte: The Cold Trip | Sarah Maria Sun (Sopran)/Aleph Gitarrenquartett | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Summ Summ | Theater über Bienen | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Advents-/Weihnachtslieder | Daniel Behle (Tenor)/Lautten Compagney | 20.00

Figurentheater PF | Cocktails – Marionettenprogramm | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Schöne Bescherung | 20.00

Jugendstil-Festhalle Phillipsburg | Sascha Korf | Comedy | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Tomte Tummetott | Figurentheater ab 4 J. | 10.00 + 14.30

Theater Baden-Baden | Der Fall Hau | Kriminalgeschichte | 20.00

Theater HD | Der Diener zweier Herren | 19.30

theater treppab Bruchsal | BLB: Himmel und Hände | 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

Alter Schlachthof | ArtWeek: Art42/Galerie Elwert | Nikolausparty | 17.00

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Café Nun | Philosophische Ambulanz | Kolloquium Prof. H.-U. Nennen | 11.30

Kinemathek | Schönheit und Vergänglichkeit | D | 19.00 | The Report | USA, dt. UT | 21.15

Kunstakademie | Eröffnung der Jahresausstellung | 19.00

Rotes Haus Rüppurr | Eine Raupe im Spiegel | Kinderbuchvorstellung | 19.00

Schloss | Gelebte Demokratie – Bürgerbeteiligung in Karlsruhe, wie wir sie erlebten | Zeitzeugengespräch | 16.00

Schloss Gottesaue | Musik und Kunst der Russischen Avantgarde | Gespräch | 19.30

Tollhaus | Lametta | Design-/Kunstmarkt | 15.00

vhs | Die Medizin der Antike | Vortrag | 19.00

Region

Altstadt Tübingen | chocolart Schokoerlebniswelt | 10.00

Bad Bergzabern | Karolinenweihnachtsmarkt

Jakobshof Freckenfeld | Weihnachtsmarkt/Künstler-/Handwerkermarkt | 17.00

Schlossvorplatz Ettlingen | Nikolaus-Laternenumzug | 17.00

Siebentäler Therme Bad Herrenalb | The Grinch | Nikolaus Abend mit Kino | 17.00