06.01.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Ladylike: Mixed/Electro | 23.00

Dorfschänke / Inoffizielle The Busters After-Show-Party / Ben Weekender/DJ Nuno u.a. (Ska) / 21.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 17.00

Gotec | GoToTec (U18) | Elektro | 23.00

Kohi | Morf/Come and Perform Ends | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Substage | The Busters | 21.00

Topsy | Dreikönigsparty | 22.00

Region

Cellarium Knittlingen | Seán Treacy Band & Peter Freudenthaler | 20.00

Kupferdächle PF | Toni Hoffmann & Aljosha Konter | Soul/Pop | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Bad. Staatstheater | Schneeweißchen und Rosenrot | 11.00 | Die Walküre | 17.00 | Small Town Boy | 19.00

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | 19.30

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 11.00 + 16.00 | Swing & Puppets | 20.00

Messplatz | Karlsruher Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Der Hundertjährige, der... | 19.30 | Das Sandkorn-Weihnachtskabarett | 20.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Dreikönigskonzert | Sinfon. Jugendblasorchester KA | 17.00

Capitol MA | De Weeschwie’sch-Män | Chako Habekost | 20.00

Erbprinz Ettlingen | Die Made deluxe | Heinz Erhardt Abend + Menü | 18.30

Ev. Matthäuskirche PF-Arlinger | Südwestdt. Kammerorchester PF/M. Ewers (Violine) | 17.00

Exiltheater Bruchsal | Eine Reise in den Süden | von B. Wendel | 17.00

Festspielhaus Baden-Baden | Chines. Nationalzirkus | 18.00

Jahnhalle Gaggenau | Dreikönigskonzert | 15.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Frau Holle | 15.00

Ritterhaus Offenburg | Die Palme. Flucht nach Ägypten | Schattentheater ab 6 J. | 16.00

Schloss Bruchsal | Liebeslust & Liebesfrust | Kiwanis Neujahrskonzert | Oper/Operette | 18.00

Stadthalle Deidesheim | Halli Galli – in geheimer Mission | Komödie | 20.00

Theater Baden-Baden | Der gestiefelte Kater | 15.00 | Switzerland | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Hongkong Trilogy | Hongkong, dt. UT | 19.00 | Baden Baden | B/F | 21.15

ZKM/HfG/Städt. Galerie | Tag der offenen Tür | 11.00