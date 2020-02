06.03.2020

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Nachtschatten/Arcaine/Cryoblood | Metal | 19.00 | TheJan (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Doors Reloaded | 21.00

Gotec | Junction: Crecy | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Martin Lejeune 4 | Tribute to Grant Green | 20.00

Jubez | Local Double Night: Stereo Drama/Destiny Unknown | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Die Nasen & Gäste | Rock/Pop/Folk | 20.30

Scruffys Irish Pub | Emre | Singer/Songwriter | 20.00

Substage | Antilopen Gang | 20.00 | Juju Rogers & Negroman | 20.00

Tollhaus | Mitch Ryder feat. Engerling | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Altes Kaufhaus LD | Big Daddy Wilson & Band | Blues | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Bergmann Moritz Quintett feat. Sandra Hempel | 20.30

Bürgerhaus Dudenhofen | Jazztage: Trio Variety | 20.00

Eislaufhalle Baiersbronn | Eisdisco | 18.00

Kulturhalle Remchingen | Echoes – The Best of Pink Floyd | 20.00

Musicpark Maulbronn | Seán Treacy Band | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Don Giovanni | 19.30

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater & ich | Komödie | 20.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hoffmann eskaliert | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

Kohi | Austrofred | Lesung/Konzert/Satire | 21.00

marotte Figurentheater | marottinale: Und der Hahn hat immer Recht | ab 5 J. | 18.00

Tollhaus | marottinale: Berliner Stadtmusikanten | 20.30

Region

Altes Rathaus Bretten | Helge und das Udo | Comedy | 20.00

BadnerHalle RA | Das Phantom der Oper | Musical | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Alarm | Theaterstück | 20.00

Figurentheater PF | Intervalle - Das geheime Leben zwischen zwei Tönen | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Die drei Bonobos | Komödie | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Mr. Bond | Humorvolle Hommage | 20.00

Stadthalle Kandel | 20 Finger und bestimmt keine Ärmel | Zaubershow | 20.00

Theater Baden-Baden | Hochzeit mit Hindernissen | The Drowsy Chaperone | 20.00

Theater HD | La flauta mágica | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Storytime in English ab 6 J. | 16.15

Bad. Landesbibliothek | Auszüge aus G. Tomasi di Lampedusas Roman Il Gattopardo | Lesemarathon | 19.00

vhs | Nationalparks in Afrika | Filmabend | 18.00

Region

Marktplatz Bretten | Französischer Markt