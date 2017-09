06.10.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Shrieks/The Psychonauts | 21.00

Café Emaille | Queens & Bandits | Rock-/Pop-Covers | 21.00

Erdbeermund | Die Große Rhythmusshow | 22.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Hemingway Lounge | Thomas Siffling Groove Jazz Quartet | 20.00

Jubez | GEW Lehrerband Festival | 19.00

Kohi | Song Slam | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Lindy Hop Social Tanzkurs | 20.00

Schlachthof | Irish Night | Seán Treacy Band | 20.00

Tempel | Sebastian Studnitzky: KY organic | CD-Release | 20.00

Tollhaus | Rodrigo Leao & Scott Matthew | 20.30

Topsy | Topsy Fever: Ü25 Deluxe Clubbing Night | 22.00

Region

Badner Halle RA | Rendezvous Tête-à-tête | Anders | A Cappella | 20.00

BASF-Gesellschaftshaus LU | Enjoy Jazz: Gilad Hekselman Trio | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Lindfors Swing Affairs | 20.30

Bürgerhauskeller Sulzfeld | Black Swift | Desert Rock/Steampunk | 20.30

Ehem. Landesgartenschaugelände LD | Geniesser-Leuchten | Genuss, Illumination/DelightClub/Max Meets Lenny u. a. | 18.00

Halle 02 HD | We Invented Paris | 19.00

Kupferdächle PF | Lukas Diller Quartett | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Faust | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Suche impotenten Mann fürs Leben | Neues Hoftheater | 20.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

K2 | Himmel und Erde | J. Bruckschen/B. Gnann | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Premiere: Die Känguru-Chroniken | 20.00

Sandkorn | Die letzten 5 Jahre | Musical | 19.30 | Männer.Reifen | rastetter&wacker, Kabarett | 20.15

Tollhaus | Cavequeen | 20.00

Region

Festspielhaus BAD | Zubin Mehta & Wiener Philharmoniker | 19.00

Klag-Bühne Gaggenau | Matthias Jung | Kabarett | 20.00

Schloss Bruchsal | Delian Quartett | Haydn/Bach/Bloch | 20.00

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: Südwestdt. Kammerorchester PF, Bernd Glemser | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: 24 Stunden im Leben einer Frau | 19.30

Theater treppab Bruchsal | Vorsprechen: Die Neuen stellen sich vor | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Die schon immer verlorenen Katzen | Paul Blau, Lesung + Musik | 20.00

Architekturschaufenster | Die Zukunft gehört der 2000-Watt-Gesellschaft | Vortrag | 18.00

EXO (Stadtgarten) | Exotenhausführung + Herbstmenü | 18.00

Gartenhalle | Einstieg | Ausbildungsmesse | 9.00

Kinemathek | Pride Pictures | Apricot Groves | Armenien, dt. UT | 18.15 | A Date for Mad Mary | Irland, dt. UT | 20.15 | God’s Own Country | GB, dt. UT | 22.00

Pils Karussell | Adam Seide Archiv | Clemens Meyer, Lesung | 21.00

Prinz-Max-Palais | Max | Markus Orths, Lesung | 19.00

Schloss Gottesaue | Die Stimme – wie sie verführt, was sie verrät | 9.15 | Vortrag | C. Ph. E. Bach | Gesprächskonzert | 19.30

TafF (Belfortstr. 10) | Second-Hand-Basar/Flohmarkt | 12.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

E-Werk Offenburg | Präsentation Landesgartenschau Lahr 2018 | 18.00

LiteraDur Waldbronn | Ziryab | Ali Jabor (Oud)/Wini Uhrig (Lesung) | 19.30

Marktplatz Bad Bergzabern | Feierabend-Markt | 15.00

Neues Rathaus Schömberg | Vernissage 14. Schömberger Fotoherbst | 19.00