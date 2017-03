07.04.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Überyou | 21.00

Dorfschänke | Sunday Connection | 21.00

Hemingway Lounge | Jazz Ensemble Ba-Wü | 20.00

Jubez | Olaf Bossi | Kabarett | 20.00

Kohi | Song Slam | 21.00Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Gold Rush: DJs Herr Reiner/Toby O. Rink/Eric Mothes | Electronic Charity | 23.00

Substage | Toké | Reggae/Soul | 20.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Don Menza Quartet | 20.30

Cellarium Knittlingen | Drive Darling | Rock/Pop | 20.30

Kupferdächle PF | Open Techno Stage | 20.00

Palü-Keller MA | Cris Cosmo | Pop/Latin/Reggae | 20.00

Steinhäuser Hof Neustadt | Georg Boeßner Trio | Jazz | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Adriana Lecouvreur | 20.00 | Der Krüppel von Inishmaan | 20.00 | Ich bereue nichts | 20.00

Jakobus-Theater | Demut vor deinen Taten Baby | von L. Naumann | 20.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Murzarellas Music-Puppet-Show | Sabine Murza | 20.15

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Russisch Roulette | 20.00

Martin-Luther-Haus Grötzingen | Der Neurosen-Kavalier | Akkordeonfreunde-Komödie | 20.00

Mikado | Gitarre Pur | Volker Schäfer & Michael Rüber | 20.00

Schloss Gottesaue | Solistenexamen F. Rüedlinger: Liederabend | 19.30

Sandkorn | Frau Müller muss weg | 20.15 | Die Wunderübung | 20.30

Tollhaus | Vollplaybacktheater: Die drei ??? und der grüne Geist | 20.00 | Männerabend | 20.00

vhs | Gretchen 89ff | vhs-Theater | 19.30

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kredit | 19.30

BadnerHalle Rastatt | Das Dschungelbuch | Musical | 18.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Südtiroler Heimatsterne | Oswald Sattler/Die Schäfer/Alexander Rier/Die Vaiolets | 20.00

Ev. Stadtkirche BAD | Bash – Stücke der letzten Tage | 20.00

Festspielhaus BAD | Tosca | Oper von Puccini | 18.00

Jugendwerk St. Josef LD-Queichheim | Und ewig rauschen die Gelder | Komödie | 20.00

Rantastic BAD-Haueneberstein | #ischdesbio? | Die Prenzlschwäbin | 20.00

Rosengarten MA | Soy de Cuba | Tanzmusical | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche | Frau Meier, die Amsel | ab 6 J. | 15.00 | Herrmann geht nach Engelland | ab 14 J. | 20.00

Theater HD | Khôra | Tanzstück von N. Linning | 19.30

Theater im Kurhaus FDS | BLB: Waisen | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | The Easter Bunny’s Assistant | Lesung ab 6 J. | 16.00

Kinemathek | Cinema: A Public Affair | D, dt. UT | 19.00

Naturkundemuseum | Schmetterlinge brauchen unser Engagement | Vortrag | 18.00

Schauburg | www.independentdays-filmfest.com

Schloss | In the mood – Musik der Nachkriegszeit | Zeitzeugengespräch | 16.00

Schloss Gottesaue | Seminar: Berufsbild Dramaturg/Souverän ins Bewerbungsgespräch/Fachwissen Notensatz | 10.00 | Angst und Lampenfieber | 14.00

Yoga Vidya | Übungen für die Meditationshaltung | 18.30 | Meditation und Satsang | 20.15

ZKM | Digital Innovation in Theatre | Konferenz | 10.00

Region

Ev. Gemeindehaus Langenbrand | Männervesper zu Luthers Tischreden | 19.00

Reithalle Rastatt | Brasilien | Multivision | 19.30