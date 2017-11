08.12.2017

Club/Live Musik

AKK | Holla die Waldfee | 21.00

Aurum Weinbar | Dine & Dance | Dining | 18.00 | DJ Dave Chow | 23.00

Die Stadtmitte | DJ Manual + Andi Flava | 23.00

Dorfschänke | The Pumpkins | Beatles-Covers | 21.00

Gotec | Tango-Party | 21.00

Hemingway Lounge | Metzger Knef – eine musikal. Begegnung | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Komo/Chupchik/Ofw | Balkan/Klezmer | 19.30

Tempel | The One-Hundred-Minute-Dance-Event | Funk/Soul | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Zieglersaal | Balkan-TanzHaus | 20.00

Region

Altes Volksbad MA | Geoff Berner (Singer/Songwriter) + Nachtflohmarkt | 19.00

Birdland 59 Ettlingen | Duo Marc Copland & Daniel Schläppi | 20.30

Cellarium Knittlingen | Broom Bezzums Trio | 20.30

Journée Bruchsal | Seán Treacy Band | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Sarah Lesch | Liedermacherin | 20.00

Kupferdächle PF | Sing a Santa-Karaoke | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | 9.00 + 11.00 | Der Nussknacker | 20.00 | Faust - der Tragödie erster Teil | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Gut gegen Nordwind | 20.00

BGH | Bestätigung | Bad. Staatstheater | 19.30

Die Stadtmitte | Theater : Hommes Fatales | 19.00

Freie Waldorfschule Waldstadt | Weihnachtskonzert | 19.00

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | nach C. Goldoni | 20.00

Jubez | Die Giselas | A-cappella-Kabarett | 20.30

Kabarett in der Orgelfabrik | Unterm Kiel nur Oberwasser | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Violinrezital | 12.15

marotte Figurentheater | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 9.00 + 11.00 | FEM Fatale | Impro-Theater | 20.00

Schloss | K’her Schlosskonzert : Der Dichter Friedhelm Kändler lebend | Chansons/Duette/Lieder des Wowo | 19.00

Schloss Gottesaue | Klavier | 19.30 | Neue Werke aus den Kompositionsklassen | 19.30

Tiefhaltestelle Marktplatz | Baustellenkonzert : Weihnachtl. Trompetenglanz | Trompetenklasse Prof. R. Friedrich/A. Thorwald (Lesung) | 19.00

Tollhaus | Oropax-Weihnachtsshow | 20.00

ZKM | InSonic: Immersive Future | Festival | Resonanzen live: Improvisation | 15.00

Region

Badner Halle RA | Mathias Richling | Kabarett | 20.00

Ev. Kirche PF-Würm | Südwestdt. Kammerorchester PF/F. Breuninger (Violine) | 18.00

Festspielhaus BAD | Bach: Brandenburgische Konzerte | 19.00

Figurentheater PF | Cocktails – Marionettenprogramm | 20.00

Jugendstil-Festhalle LD | Rapunzel | 16.00

Haus am Westbahnhof LD | Freie Bühne | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Drache | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Oh Pannenbaum | Tim Boltz, Comedy | 20.00

Rathaus Weingarten | ARD-Preisträgerkonzert | Juliana Koch (Oboe)/Fabian Müller (Klavier) | 20.00

Schloss Schwetzingen | Mitridate | Opera napoletana | 19.30

Theater BAD | Auerhaus | ab 15 J. | 10.00 | Fast normal | Musical | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | Bella Figura | Schauspiel | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Christmas Storytime ab 6 J. | 16.00

Kinemathek | Der Walzer auf der Petschora | Georgien, dt. UT | 19.00 | Der Ornithologe | Brasilien/F/Portugal, dt. UT | 21.15

Kohi | Vernissage Marius Diaconu | 19.00

Kunstakademie | Eröffnung der Jahresausstellung | 19.00

Museum beim Markt | Die Krippe im Wechselspiel der Gestaltung | 16.00

Tollhaus | Lametta | Kreativweihnachtsmarkt | 15.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Altstadt Tübingen | chocolART | Schokoladenfestival | 10.00

Bad Bergzabern | Karolinen-Weihnachtsmarkt

Gernsbach | Weihnachtsmarkt | 18.00

Kurpark Bad Wildbad | Winterzauber Weihnachtsmarkt | 16.00

Schloss Bruchsal | Schlossweihnacht

Schloss Neuenbürg | Die Weihnachtsgeschichte | Film ab 3 J. | 15.00