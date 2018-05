08.06.2018

Club/Live Musik

AKK | Sommerfest | Livemusik | 19.00

Dorfschänke | White Sands/Headflash | 21.00

Gotec | Tangoparty | 21.00

Hemingway Lounge | Chasin’ The Trane | Tribute to John Coltrane | 20.00

Kohi | The Foreign Resort | New Wave | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Messplatz | Frühjahrsmess’ | 14.00 | Reset (Volksrocker) | 19.00

NCO-Club | mashody: Musik Kunst und Bewegung | BMX/Skate/Hip Hop/Tricking u. a. | www.mashody.de

Tempel | Bled White | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Jorge Durán Sextett | 20.30

Ettlingen | Alb in Flammen | Seán Treacy Band | 19.00

Kupferdächle PF | Einfach so | Poetry-Duo | 19.00

Kurpark Bad Herrenalb | SWR 1 Band | 19.00

Maimarktgelände MA | Zeltfestival: Saltation Mortis/Fiddler’s Green/Mr. Hurley und die Pulveraffen | 18.00

Marktplatz Neustadt | Phil | Genesis-/Phil Collins-Covers | 20.30

Strasbourg | Electrogroove Festival | contre-temps.net



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Anna Bolena | 20.00 | Willkommen | 20.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Jakobus-Theater | Wir sind die Neuen | Komödie | 20.00

K2 | Gut gegen Nordwind | Ralf Bauer/Gisa Zach | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Unterm Kiel nur Oberwasser | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | L. de Cunzo (Bariton)/H. H. Park (Klavier) | 12.15

marotte Figurentheater | Die Ritter der Kokosnuss | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Klavier | 19.30 | Sinfoniekonzert des Hochschulorchesters | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt? | ab 3 J. | 17.00

Region

Alte Turnhalle Hilpertsau | Emmas Glück | Theater | 19.30

Alter Stadtsaal Speyer | Kulturbeutel Festival | Papa wohnt jetzt in der Heinrichstrasse | ab 6 J. | 10.00 | Die Entdecker - Parcours im Kulturhof | 15.00 | | Meret Becker | 20.00 | Nachtmusik | 22.00

Festspielhaus Baden-Baden | Richard O’Briens’s Rocky Horror Show | 20.00

Hambacher Schloss Neustadt | Kleine Frau - was nun?- Der Weg in die Weimarer Republik | Chawwerusch Theater | 20.00

Schloss Bruchsal | Gebrüder Gerassimez | Bach/Reich u. a. | 10.00

Theater BAD | Biedermann und die Brandstifter | 20.00

Theater HD | Faust (Margarete) | Oper von Gounoud/Texte Elfriede Jelinek | 19.30

Theater PF | Falco – The Spirit Never Dies | Musical-Ballett | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Architekturschaufenster | Preiswert und Preis wert – Designer und ihre Vergütungen | A. Maxbauer, Vortrag | 19.00

designweek-ka.de

Circus3000| Bubukiller + Mangiatutti |Performance/Improjazz | 20.00

IHK | Kongress der jungen Wirtschaft | 9.00

Jubez | Make Rojava Green Again - Aktuelle Situation in der Nordsyrischen Konföderation | Vortrag | 18.00

Kinemathek | El Mar La Mar | USA, dt. UT 19.00 | Pride Night: Mein Leben mit James Dean | F, dt. UT | 21.15

Konzerthaus | 5. K’her Wissensforum | 12.00

Messe | Eunique – Messe für Designunikate + Loft – Das Designkaufhaus + designweek + K3 Pop-Up-Store | 11.00

Rathaus am Marktplatz | Waschweib Mimi und der Adel | Spaziergang | 20.30

Schloss | Zweck fremd?! Erzählcafé | 16.00

Unikat (UG) | Ideenfabrik für große und kleine Leute | 15.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Yoga Vidya Zentrum | QiGong | 18.00