08.11.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DefektDefekt/InDecision | 21.00

Die Stadtmitte | Rene LeBon (80er-Party)/Alex Wellington (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Doors Reloaded | 20.30

Erdbeermund | Die große Rhythmusshow | 23.00

Hemingway Lounge | Henning Sieverts Night Songs | 20.00

Jubez | Local Double Night: Storm Breed/Ox | 20.30

Kohi | Okta Logue/Suzan Köcher’s Suprafon | Psych-/Indierock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | GentleRhythm feat. Jochen Gümbel | Jazz/Steptanz | 20.00

Schalander | Zoe Conway & John McIntyre | Folk | 20.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith | Rock | 20.00

Substage | Egotronic/Peter Coretto | 20.00

Tollhaus | Martin Kohlstedt (Klavier) | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

ZKM | Tocotronic | 21.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Spotlight Polen | 20.00

Altes Kaufhaus LD | Madison Violet/Krief | Pop/Folk | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Karl Koller Quartett | 20.30

Bürgerhauskeller Sulzfeld | Bent Bridges | Indiefolk | 20.30

Ella & Louis MA | Enjoy Jazz: The Vampires | 20.00

Europa Park Rust | Rolling Stone Park: The Specials/Maximo Park/Blumfeld/The Charlatans/Curtis Harding u. a. | 17.15

Festspielhaus Baden-Baden | Jazz Night -Tribute to Alfred Lion & Francis Wolff | Émile Parisien Quintett/Benny Golson/Axel Zwingenberger | 20.00

Germersheim | KuMuNa: Kultur- und Museumsnacht | 19.00

Haus am Westbahnhof LD | Song Slam | 20.00

Kerryman Königsbach | Irish Night: Seán Treacy Band | 21.00

Klag-Bühne Gaggenau | Cream of Clapton | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Sven Garrecht & Band/FEE | Singer/Songwriter | 20.00

Musikantebuckl Oberotterbach | Black Patti | Blues | 20.30

Nationaltheater MA | Enjoy Jazz: Drumming von Steve Reich | 20.00

Rosengarten MA | Achim Reichel & Band | 20.00

SAP Arena MA | Michael Bublé | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Faust I | 11.00 | Peter und der Wolf | Konzert ab 6 J. | 11.30 | Hänsel und Gretel | ab 6 J. | 19.00 | Iphigenie | 20.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30 | Kunst | Komödie | 20.15

Insel | Gentlemen’s Crew | Tanztheater | 19.00

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

K2 | Nein zum Geld | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Liebling der Schwerkraft | Katinka Buddenkotte | 20.15

Kammertheater | Tussipark | 19.30

Leih.Lokal Oststadt | A. Poikonen/Daniel Pastewski | Chansons der 20er/30er-Jahre | 20.00

Musentempel | Zum 200. Geb.-tag von Clara Schumann | Sophie Sauter (Sopran)/Mihàly Menelaos Zeke (Klavier) | 19.30

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Zauber Dinner | 19.00 | Chaostheater Oropax | 20.00

Mundosaal Minfeld | Pfälzer Owend | Witze/Lieder/Geschichten | 19.30

Schloss Bruchsal | Phaeton Piano Trio | Beethoven/Schachtner | 20.00

Stadthalle Deidesheim | Ramon Chormann | 20.00

Theater Baden-Baden | Der Fall Hau | 20.00

Theater HD | Die Dreigroschenoper | 19.30

Theater PF | Bella Figura | Komödie | 19.30 | Alles was Sie wollen | Komödie | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Café Nun | Philosophische Ambulanz | Kolloquium Prof. H.-U. Nennen | 11.30

Konzerthaus | Cool im Kreuzfeuer | Profiler Suzanne Grieger-Langer | 20.00

Messplatz | Mess’/Volksfest | 14.00 | Reset (Volxrock) | 18.00

Schloss | Worte, die verloren gehen | Zeitzeugengespräch | 16.00

Stephanssaal | Japan | 17.00 | Mit dem Bulli von Gibraltar ans Nordkap | 20.00 | Multivisionsshows

vhs | Arbeitsalltag in den Institutionen der EU | Vortrag | 19.00

ZKM/HfG | ARD Hörspieltage | 8.30

Region

Messegelände Wacken Strasbourg | resonance(s): Europ. Messe für Kunsthandwerk | 10.00

Südpfalz-Therme Bad Bergzabern | Themenabend 50 Jahre Kreis Südl. Weinstraße