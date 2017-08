08.09.2017

Club/Live Musik

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Gotec | Tangoparty | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Südl. Waldstr. | Fest der Südlichen Waldstraße: In der Welt zuhause

Topsy | Topsy Fever: DJ Big L | 22.00

Region

Bühl | Zwetschgenfest | 14.00 | Alex Kunz Band/Cecile Verny Quartet u. a. | 20.00

Steinhäuser Hof Neustadt | Timo Gross solo | Blues | 20.30

Weingut Beck Oberotterbach | Willy and The Poor Boys | CCR-Tribute | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Friedrichsplatz | Folkloria | 15.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kleine Kirche | Duette/Arien aus Oratorium und Oper | 12.15

Orgelfabrik Durlach | Hochzeitsnacht in der Rue Morgue | 20.00

Region

Georgenäum Calw | F. Hönisch (Bariton)/C. Rahn (Klavier) | Schumann/Lieder nach Hesse | 19.30

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Jugendorchester Baden-Baden | 18.30

Kloster Maulbronn | B. Glemser (Klavier)/Bläserquintett | Mozart/Danzi u. a. | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Landesfesttage

DHBW | SommerKinderCollege | 3D – Dimensionen ohne Ende | 6-13 J. | Workshop | 10.00

Gedok | Vernissage: Indian Summer | Margot Grados-Ramos (Musik) | 20.00

Kinemathek | Die geheime Mission | ab 8 J. | 15.00 | Die Chroniken von Polyaris | NOR/D, dt. UT | 19.00 | In The Last Day of The City | Ägypten/D, dt. UT | 21.15

Kohi | No one knows about persian cats | Film | 20.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Toni Erdmann | 20.30

St. Bernhard | Erinnerungen heilen – Jesus Christus bezeugen | Gespräch | 20.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | Gesundheits-/Wellnesstage | 10.00

Kunstverein Wilhelmshöhe Ettlingen | Zeichnographen – Tobias Dostal | Ausstellungseröffnung | 19.00

Marktplatz Bruchsal | Flohmarkt | 13.00

Schloss Favorite Rastatt | Die Süße der Feige und der Portwein | Genießer-Abend | 19.00

Schlosshof Ettlingen | Open Air Kino: Die Schöne und das Biest | 20.30