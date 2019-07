09.08.2019

Club/Live Musik

AKK | Dirty Thirty Festivität | 18.00

Alte Hackerei | Flipper feat. David Yow (Jesus Lizard)/Mike Watt (Firehose) | 21.00

Circus3000 | Black Holes: Doctor Wasabi/Simone van gen Hassend/Proxima Centauri u. a. | 20.00

Die Stadtmitte | 90er Party | 23.00

Lottis Traum | Rising Fever | Sofa-Konzert | 19.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Topsy | Topsy Fever | 23.00

Region

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | The 3 Kings | 19.00

FC Germania Eggenstein | Rock am Wald: The Dead Flowers/The Ron Lemons feat. Andreas Kümmert/Randy Hansen | 19.00

Kurpark Baden-Baden | Milonga | Tango Cariño | 20.00

Luisenpark MA | Stephan Ullmann & Band | Prince-Tribute | 20.00

Im Wizemann Stuttgart | Michael Kiwanuka | Soul | 20.00

Sportplatz Finkenbach | Nine Below Zero/Hundred Seventy Split/Rob Tognoni/Electric Orange u. a. | 19.00



Bühne/Klassik

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Region

Schloss Ettlingen | Der Mann von La Mancha | 20.30 | Geisterschloss (Promenade) | 23.00

TKV Untergrombach | Drei Männer im Schnee | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Kuscheltier-Klinik Durlach | Kuscheltier-Workshop | 16.00

Schloss | Spielsachen und ihre Geschichten 1800-2000 mit Brigitte Heck | 16.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Mama Mia! Here We Go Again | 21.00

Turmbergbad Durlach | Mondscheinschwimmen (bis 24.00)

Region

Hof des Kulturforums RA | Kinosommer: 25 km/h | 21.00

Stadtmuseum Bühl | Damals in Bühl | Historische Filmnacht | 21.00