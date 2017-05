09.06.2017

Club/Live Musik

AKK | Rivers & Tides/Sorry For Escalating/Cleanslates | Alternative/Emo/Pop-Punk | 20.00

Circus3000 | Conspiracy Boogie | Musik/Poetry/Performance | 20.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Gotec | Tangoparty | 21.00

Hemingway Lounge | Monika Herzig | 20.00

Jubez | The Facts/Alles Wegen Günther/Ox | 21.00

Lago | Blue Jeans | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith solo | Acoustic Rock | 20.00

Substage | Paper Beat Scissors | 20.00

Topsy | Party Pur | 22.00

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | Bosch Swing Quartett | 15.00 | die neue welle Chill Out Lounge | 16.00

Karlstorbahnhof HD | The End of Music: Festival of Dark and Heavy Sounds | Void Obelisk/Wiegedood/Obscure Sphinx | 20.00

Maimarktgelände MA | Zeltfestival: Wanda | 19.00

Marktplatz Neustadt | Marla Glen | 20.30

Palais de la Musique Strasbourg | The Cranberries unplugged | 20.00

Speyer | Kult(o)urnacht | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | My Fair Lady | Musical | 19.30 | Terror | 20.00

Filmpalast am ZKM | Aus der Neuen Welt | Berliner Philharmoniker/G. Dudamel | Liveübertragung | 19.30

Kohi | Kunst oder das Brummen des Rentierweibchens | Theater | 20.00

Schloss Gottesaue | Solistenexamen Klavier: Clara Byun | 19.30 | Bach und die zeitgenössische Klaviermusik | 19.30

Region

Geigers Reithaus Schweighofen | Pferd in Konzert | Orchestre de Chambre Wissembourg | Kinderkrebshilfe-Benefiz | 19.30

Stadthalle Gernsbach | Josef | Adonia-Musical | 19.30

Theater BAD | Premiere: Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Kommunion | Polen, dt. UT | 19.00 | Grand Hotel | Norwegen, dt. UT | 21.15

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Gloria Kulturpalast LD | Schrecklich schön und weit und wild | M. Politycki, Lesung | 20.00