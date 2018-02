09.03.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Buster Shuffle | Ska/Rock’n’Roll | 21.00

Dorfschänke | Klappstuhl | Mitsing-Konzert | 21.00

Gotec | Tangoparty | 21.00

Hemingway Lounge | Meretrio & Heinrich von Kalnein | 20.00

Kohi | Leisure Tank | Indierock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Maja & The Jacks | Akustikpop | 20.30

P8 | Weltschall: III | 22.00

Scruffys Irish Pub | Kevin Casey | Irish Rock | 20.00

Schlachthof | Irish Night | Seán Treacy Band | 20.00

Tempel | Peter Fessler | Jazz-Songwriter | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Peter Lehel’s FineFones Saxophone Quartet | 20.30

Halle 02 HD | Amanda | 19.30

Hist. Ratssaal Speyer | Die Motive des Richard W. | Jazz-Trio Lehmann-Ditzner-Debus | 19.00

Kulturkeller Kandel | Uptown Band | Pop/Rock | 20.00

Kupferdächle PF | Karaoke | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Mr. M’s Jazz Club | Duo Bassface | 19.00 | Magnus Lindgren/Cosmo Klein/Marialy Pacheco/Mr. M’s All Stars | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Jugendkonzert : Bartók | 11.00 | Roméo et Juliette | Oper von C. Gounod | 20.00 | Faust I | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Gut gegen Nordwind | 20.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 10.00 | Die Welle | Sandkorn-Jugendclub | 19.00 | Die Wunderübung | Komödie | 19.30

Freie Waldorfschule Waldstadt | Wechselhafte Zeiten | Komödie | 8b-Theaterprojekt | 20.00

Jakobus-Theater | Auf und davon | Komödie | 20.00

K2 | Gatte gegrillt | Schwarze Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Der Schulmärchenreport | Volker Weininger | 20.15

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Kluppe Wäschekind | ab 3 J. | 15.00

Staatl. Kunsthalle | Gedok-Konzert zum 100. Todestag von Lili Boulanger/Claude Debussy | 19.00

Tollhaus | marottinale: Duda Paiva Company | Figurentheater | 20.00

ZKM | Stockhausen zum 90. | Strahlen | Vortrag | 18.00 | Konzert + Filmscreening | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Kennen Sie die Milchstraße? | Komödie | 20.00

Festhalle Liedolsheim | Die Musikstadt Hamburg | Junge Philharmonie K’he | Brahms/Mahler u. a. | 19.30

Figurentheater PF | Traumgefährten | 20.00

Jugendstilfesthalle Philippsburg | Annette Postel & Klaus Webel | Musikkabarett | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | Karlsruher Salonoper | Musikrevue | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Half Broke Horses | Theater in engl. Sprache | 15.30

Paradiesgarten Deidesheim | Ramon Chormann | Mundart-Comedy | 20.00

Reithalle RA | Marco Herrmann’s Comedy Cocktail | 20.00

Schloss Schwetzingen | Gregorianika in Concert | 19.00

Theater BAD | Faust II | 19.00

Theater treppab Bruchsal | BLB: Auschwitz meine Liebe | 19.30

Zehntscheuer Linkenheim | Björn Pfeffermann | Kabarett | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Aesop’s Funky Fables | in engl. Sprache, ab 6 J. | 16.15

Fettschmelze | Fett Friday: Bowls | 11.30-14.00 + 18-22.00

Kinemathek | Per Song | dt. UT | 19.00 | Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? | 21.15

Stephansaal | Sardinien | 17.00 | Transsib | 20.00 | Film-/Fotoreportagen

TafF (Belfortstr. 10) | Second-Hand-Basar/Flohmarkt/Frühlingsartikel | 12.00

vhs | El embrujo de las montañas | spanischer Vortrag | 19.00

Yoga Vidya Zentrum | Deine Aura – Spiegel deiner Seele | 9.30 | Klangreise | 20.15