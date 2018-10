09.11.2018

Club/Live Musik

AKK | Landesbildstellen-Schlonz | 20.30

Die Stadtmitte | No Playback Festival: The Prophecy23/Adversor/Zene u. a. | 19.30 | K.I.Z Party | 23.00

Gotec | Tangoparty | 21.00

Hemingway Lounge | Armenia Jazz: Duo Hyusnunts & Hayrapetyan | 20.00

Hubraum Durlach | Opening Hubalm | 19.00

Jubez | Forró de KA | Brasilian. Musik | 20.00

Kohi | Fast Romantics (Indierock)/Postcards (Pop) | 21.00

Konzerthaus | The World Famous Glenn Miller Orchestra | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Thrash Metal Konzert | 20.00

Schlachthof | Irish Night | Seán Treacy Band | 20.00

Substage | Fish/Doris Brendel | 20.00

Tollhaus | Herbert Pixner Projekt | Pop/Rock | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Jason Moran & Archie Shepp Duo | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Klaus Graf NUE Quartett | 20.30

Germersheim | KUMUNA: Kultur-/Museumsnacht | 19.00

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz: Avery Sunshine | 22.00

Klag-Bühne Gaggenau | Erik Prinzinger & Band | Elvis lebt | 20.00

St. Gallus Bühl-Altschweier | Wolfgang Abendschön & Akzente (Rock/Gospel) | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.30 | Stage Your City | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Fräulein Smillas Gespür für Schnee | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Johanniskirche Südstadt | Fun-Tappers Neureut/Brassband | Vesperkirche-Benefiz | 19.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Es könnte so schön sein | G. Höpker | 20.15

Kammertheater | Rain Man | 19.30

Kleine Kirche | Eunhye Jung (Klavier) | 12.15

marotte Figurentheater | Peter und der Wolf | ab 4 J. | 17.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.30

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Heute Abend: Lola Blau | Musical | 20.00

Congress Centrum PF | Kaya Yanar | Comedy | 20.00

Figurentheater PF | Nix perfekt – Der Charme des Makels | 20.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Bruno Jonas | Kabarett | 20.00

Kellertheater RA | Milton’s Place | Tragikomödie | 20.00

Reithalle RA | ensemble 99: Bar jeder Vernunft | 20.00

Stadthalle Kandel | Der Weisheit letzter Stuss | Musikkabarett ZuDritt | 20.00

Tellplatz-Casino Ötigheim | Stückwerk II | Verse | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | Susn | von H. Achternbusch | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Hermann-Jung-Haus | Eröffnung: Kunst in Alb-Südwest | 19.30

Messplatz | Mess’ | 14.00

Schloss | Zeitzeugengespräch: Krankenpflege im Wandel der Zeit | 16.00

Städt. Galerie | Crisis in Art 1918/2018 | Hörstück von Schwarzwaldlabor | 19.00

vhs | 7 Schritte zu mehr Durchblick und Gelassenheit | 17.00 | Aktuelle Probleme der russischen Außen-/Sicherheitspolitik | 19.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | ARD Hörspieltage

Region

BadnerHalle RA | Begegnung mit Braco | 17.00 + 18.00 + 19.00

Parc Expo Wacken Strasbourg | résonance(s) | Salon européen des métiers d’art | www.salon-resonances.com | 10.00

Stadtmuseum RA | 100 Jahre Demokratie | Talk | 18.00