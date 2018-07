01.08.2018

Club/Live Musik

Hubraum Durlach | hubLive | 20.00

Lago | Afterwork | 16.00 | Justin Nova | Reggae/Blues | 18.00

Majolika | Afterwork Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Tollhaus | Morcheeba | Jazz/World/Pop/Rock | 20.30

Region

Halle 02 HD | Schandmaul | 20.00

Kloster Hirsau Calw | Füenf & Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle | 20.30

Museumsschiff MA | Die Damen | Pop | 20.00



Bühne/Klassik

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Das kleine Gespenst | ab 4 J. | 10.00

Region

Nationaltheater MA | Die Schöne und das Biest | Disney-Musical | 19.30

Schloss Ettlingen | Der Kaufmann von Venedig | Komödie | 20.30

Schloss Ludwigsburg | Sommernacht der Opernstars | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Café Nun | Wortfusel: Offene Lesebühne | 19.00

Marktplatz | Abendmarkt | 16.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino | Jurassic World: Das gefallene Königreich | 21.00

The Hunter (Winterstr. 44b, HH) | Designläden und –studios | Spaziergang | 18.00