10.01.2018

Club/Live Musik

Kohi | Unit Records präs. Monkbeatz | Jazz | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das Büro | Performance | 18.30 + 20.00 | Willkommen | Komödie | 19.00 | Terror | 20.00

Hemingway Lounge | Junge HfM-OpernsängerInnen | 19.30

Insel | Karlsson vom Dach | ab 8 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Konzerthaus | Sissi | Musical | 20.00

Sandkorn | Wir schaffen das! | Kabarett | 19.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Die Csárdásfürstin | 19.30

Harmonie Heilbronn | Hans Klok | Illusionsshow | 20.00

Stadthalle Germersheim | Göttinnen Weißblau | Lustspiel | 20.00

Stadthalle Speyer | Musical Highlights | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bildungszentrum (Ständehausstr. 4) | Kirchenbauten und liturgische Orte | Vortrag | 9.30

Jubez | Freizeittreff für Jugendliche mit/ohne Handicap | 18.00

Kinemathek | Nocturama | F, dt. UT | 19.00 | Die Flügel der Menschen | Kirgisistan/NL/D/F, dt. UT | 21.15

Tollhaus | Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß | W. Kaminer, Lesung | 19.30

Region

Universum-Kino LD | Best of Sebastian Fitzek | Lesung | 20.00