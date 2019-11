11.12.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | DJs JoJo/Ojo Morado (Mixed) | 23.00

Kohi | Gernot Ziegler | Jazz | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Region

SAP Arena MA | Xavier Naidoo | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Viel Lärm um nichts | 20.00

BGV Lichthof | Lunchtime 3: Musik für Posaunen | 13.00

Das Sandkorn | Die Abenteuer des Tom Sawyer | 10.00

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | 11.00 | GV Liederkranz 1873 Hagsfeld | 18.00

Hemingway Lounge | Opernarien frisch gezapft | 19.30

Jakobus-Theater | Und dann gabs keines mehr | Krimi von Agatha Christie | 20.00

K2 | Du kannst mich mal...lieben! | 20.00

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 19.30

Kleine Kirche | Orgelpunkt: Kristofer Kiesel | 12.15 | 20 Finger für Franz Schubert: Sontraud Speidel/Franziska Lee | 19.00

marotte Figurentheater | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 9.30 + 11.00 + 15.00

Rathaus am Marktplatz | Ensemble Serene | Monteverdi/Frescobaldi/Vivaldi u.a. | 18.30

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Horn | 19.30

Region

Aula Neue Uni HD | Philharmonisches Konzert: Strauss/Brahms u. a. | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Schwanensee | Russ. Ballettfestival Moskau | 19.00

Jugendstil-Festhalle LD | Achtung, frisch gestrichen ! | Konzert 9-12 J. | 10.00

Theater Baden-Baden | Peterchens Mondfahrt | ab 5 J. | 9.00 + 11.00 | Der Fall Hau | Kriminalgeschichte | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | MovieTalk | 19.30

Café Nun | Homebrew Website Club | 18.30

Gedok | Vergangene Zeiten | I. Kuntze/J. Rimmelspacher, Lesung | 19.00

Kinemathek | Wir sind jung, wir sind stark | D | 19.00

Regierungspräsidium | Eröffnung Weihnachtsmesse: Kunst Handwerk Design | 18.00

vhs | Otto Dix | Vortrag | 19.00 | The myths and legends, sights and sounds of Asia | Vortrag in engl. Sprache | 19.30

Region

BIZ RA (Karlstr. 18) | Berufe in Uniform – Karriere bei der Polizei | 13.00