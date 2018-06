11.07.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Top oder Flop?! | Schallplattenauktion | 21.00

Majolika | Afterwork Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Region

Altes Volksbad MA | Los Tones | Rock’n’Roll/Punk | 21.00

Stadtgarten Bühl | Ibiza Vibes | DJ Maex | 17.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Faust I | 11.00 | Ballett: Ein Sommernachtstraum | 20.00 | Angriff auf die Freiheit | 20.00

Hemingway Lounge | Junge HfM-OpernsängerInnen | 19.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 10.00

Studentenhaus | Die Dreigroschenoper | Triater | 20.00

Region

Festspielhaus BAD | Die Zauberflöte | 19.00

Schloss Ettlingen | Chicago | Musical | 20.30

Schloss HD | Heidi | ab 6 J. | 9.30 | Der Diener zweier Herren | 20.30

Schlossgartenhalle Ettlingen | Immer wieder sonntags | Revue | 20.00

Theater BAD | Wer ist wir und was hat Barbie damit zu tun? | ab 14 J. | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Storytime in English! | 3-5 J. | 16.00 | MovieTalk: Monty Pythons Time Bandits | 19.30

HfG | Prem Krishnamurthy: From P! to K, and back | Vortrag in engl. Sprache | 18.30

Jubez | Freizeittreff für Jugendliche mit/ohne Handicap | 18.00

Kunstakademie | Eröffnung Sommerausstellung/Offene Ateliers | 19.00