11.03.2020

Club/Live Musik

Alte Hackerei | GBH | 20.30

Jubez | Gerry McAvoy’s Band of Friends | 20.30

Kohi | Clemens Kuratle Murmullo | Jazz | 20.00

Mapa | Gypsy Rufina | Blues | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Turandot | 20.00 | Faust I | 20.00

Das Sandkorn | Erdbeben in London | 19.00

Hemingway Lounge | Opernarien frisch gezapft | 19.30

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater & ich | Komödie | 20.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

Konzerthaus | The Spirit of Freddie Mercury – Musical Tribute | 20.00

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete | ab 5 J. | 10.00 + 15.00

Region

BadnerHalle RA | Havana Nights | Tanzmusical | 19.30

Kulturhalle Remchingen | Crooked Letter, Crooked Letter | American Drama Group Europe | 15.30 + 19.00

Saalbau Neustadt | Die Nacht der Musicals | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Movie Talk | 19.30

DHBW | Überraschungsthema | KinderCollege 6-14 J. | 17.30

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Die Rückkehr der Wölfe | Vortrag/Gespräch | 10.00

Perfekt Futur | Schere Schrift Papier Workshop | Neues aus alten Büchern | 18.30

vhs | Pflegeeltern: Bereitschaftspflege und Vollzeitpflege | 19.30