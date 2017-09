11.10.2017

Club/Live Musik

Beim Schupi | Groove Incorporation | 21.00

Schlachthof | Swingtanzabend | 20.00

Tollhaus | L’Orchestre d’hommes d’orchestres performs Tom Waits | 20.00

Region

Das Haus LU | Enjoy Jazz: Mammal Hands | 20.00

Halle 02 HD | Enjoy Jazz: FunkLoch mit Julian Maier-Hauff | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz: 20 Jahre De-Phazz | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Adriana Lecouvreur | 20.00 | Agnes | 20.00

Hemingway Lounge | Opera on tap | 19.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kohi | Wadde Hadde Duden da | Performance | 19.00

marotte Figurentheater | Ritter Trenk | ab 5 J. | 10.00 + 15.00

Sandkorn | Andorra | 19.00

Schloss Gottesaue | Vocal Vox Animae | Argentin. Chormusik | 19.30

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kredit | Theater | 19.30

Kulturhaus Osterfeld PF | Guru Guru & Arthur Brown | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Urfaust | 19.30

Theater im Kurhaus FDS | BLB: Die verlorene Ehre der Katharina Blum | 20.00

Theater BAD | Patricks Trick | ab 12 J. | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

Architekturschaufenster | Perspektive Stadt | Podiumsdiskussion | 18.30

Jubez | Freizeittreff für Jugendliche mit & ohne Handicap | 18.00

Kinemathek | El futuro perfecto | Argentinien, engl. UT | 19.00 | Alles zu verkaufen | Polen, engl. UT | 21.15

Orgelfabrik Durlach | Filmwoche: Moonlight | 20.00

Weltladen | Wie wir Welthandel wollen – und wie das zu realisieren ist | Vortrag | 19.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Lehrstellenbörse Westlicher Enzkreis | 18.00

Kurt-Müller-Graf-Platz | Ettlinger Sagen bei Nacht | 20.00

Stadtbibliothek Bruchsal | Wolkenturm | Micheal Roth, Lesung | 19.00

St. Paulusheim Bruchsal | Die Geschichte des Staates Israel | Vortrag | 9.00