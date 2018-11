12.12.2018

Club/Live Musik

Kohi | Baiju Bhatt Red Sun Jazz | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Tabou | Geheimnisse der chinesischen Musik | 18.30

Tollhaus | Maybebop | A Cappella | 20.00

Region

Halle 02 HD | Wolf Alice | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Europa flieht nach Europa | 20.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 10.00

Hemingway Lounge | HfM-Opernsänger/innen | 19.30

Insel | Lyrisches Liebesleid | ab 14 J. | 19.00

Die Stadtmitte | Hotel La Famiglia | Werkraum Theater ab 12 J. | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Satirisches Musical | 20.00

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 19.30

Kleine Kirche | Adventskonzert | Volker Schäfer (Gitarre)/W.-D. Steinmann (Texte) | 19.30

Konzerthaus | Amazing Shadows | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Weihnachtsmann | ab 4 J. | 9.30 + 11.00 | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Rathaus am Marktplatz | KONS-Bläserquintett | Bizet/Danzi/Gershwin u. a. | 18.30

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Klavier | 19.30 | HfM-Studierende Cembalo | 19.30

Tempel | Das Königsbuch | Tiyatro Diyalog | 11.00 + 15.00

Region

Festhalle Brühl | Chako Habekost | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | Huang Yi & Kuka | Choreographie von Huang Yi | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Movie Talk: Away from Her (2006) | 19.30

Eckankar (Hirschstr. 116) | Spirituelle Weisheit | Gespräch | 19.30

DHBW | KinderCollege: GAIA revolutioniert die Astronomie | 6-14 J. | 17.30

Kinemathek | Jota – Mehr als Flamenco | 19.00

Regierungspräsidium | 26. K’her Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst/Kunsthandwerk | Eröffnung/Musik | 17.00

Tollhaus | Anstand | Axel Hacke, Lesung | 20.00

vhs | Stift Melk | Vortrag | 19.00

Wasser-/Brunnenmuseum | charon (Film von Markus Kiefer) | 18.00

ZKM | Ai Weiwei. Bildkünstler und Filmemacher | Filmexploratorium | 18.00

Region

Mediathek Bühl | WortakroBadisch | Jörg Kräuter, Kabarett-Lesung | 20.00