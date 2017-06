12.07.2017

Club/Live Musik

Majolika | Afterworkparty | 18.00

Tollhaus | Asaf Avidan & Band | 20.30

Region

Halle 02 HD | Frightened Rabbit | 20.00

Stadtgarten Bühl | Afterwork am Brunnen | 17.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Der Liebestrank | 20.00 | Dantons Tod | 20.00

Hemingway Lounge | Kurze Opernszenen frisch gezapft | 19.30

Insel | Odyssee | ab 10 J. | 11.00

Kammertheater | Non(n)sens | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 10.00

Ständehaussaal | Der hinterlistige Hebel | 19.30

Region

Schloss Ettlingen | Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer | ab 5 J. | 10.00 | Lysistrata | Komödie | 20.30

Schloss HD | Froschkönig | 9.30 | Das Wirtshaus im Spessart | 20.30 | Glückliche Zeiten | Komödie | 20.30

Theater BAD | Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

AKK | Filmwoche | 22.00

Amerikan. Bibliothek | Storytime in English | 3-5 J. | 16.00 | Movie Talk | Caribbean Month | 19.30

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Zum 150. Geb.-tag von Käthe Kollwitz | Vortrag | 9.30

HfG | Dr. Matteo Kries | Vortrag | 18.00

Jubez | Freizeittreff für Jugendliche mit/ohne Handicap | 18.00

Kunstakademie | Sommerausstellung/Offene Ateliers | Eröffnung | 19.00

Wasser-/Brunnenmuseum Durlach | Wasser. Worte | Literatenrunde-Lesung | 18.00

ZKM | Tony Conrad – Completely in the Present | Filmscreening | 20.00

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | Schwarzwaldtage

Kupferdächle PF | Fotografie/Portraitzeichnen | Ausstellungseröffnung | 19.00