13.12.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Bergfest | Ketch/Damast + Choco Loco/Bab_C | 23.00

Region

Festspielhaus BAD | Status Quo | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Stoppok und Tess Wiley | Folk/Rock | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | 11.00 | Agnes | 11.00 | Ballett: Der Nussknacker | 20.00 | Terror | 20.00

BGH | Bestätigung | Bad. Staatstheater | 19.30

Brauhaus 2.0 Knielingen | Dine & Crime: Die sündigen Nonnen von Santa Clara | 19.00

Hemingway Lounge | Opernarien frisch gezapft | 19.30

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | nach C. Goldoni | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kleine Kirche | Lieder zum Advent | Gesangsklasse Prof. Hanno Müller-Brachmann & Gäste | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Weihnachtsmann | ab 4 J. | 9.30 + 11.00 + 15.00

Rathaus am Marktplatz | Vokalensemble Chorioso/S. Wunsch (Harfe) | Britten/Rutter u. a. | 18.30

Schloss Gottesaue | Preisträgerkonzert Büttner-Klavierwettbewerb | 19.30

Tollhaus | Felix Lobrecht | Comedy | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Die Weihnachtsgeschichte nach Dickens | 15.00

Bürgerhaus Malsch | Rudolph mit der roten Nase | Puppentheater ab 2 J. | 16.30

Jugendstil-Festhalle LD | Ballett: Der Orientexpress | 20.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Saalbau Neustadt | Moscow Circus On Ice | 16.00 + 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Movie Talk: It’s a Wonderful Life | 19.30

Jubez | Siddhartha Highway | Lesung | 20.30

Kinemathek | Filme aus 25 Jahren HfG | 19.00 | Überleben in Neukölln | D | 21.15

Regierungspräsidium | K’her Weihnachtsmesse für angewandte Kunst/Kunsthandwerk | Eröffnung | 17.00

ZKM | Big Brother in Kinofilmen – zur Mediengeschichte der Überwachung | 18.00

Region

Kurt-Müller-Graf-Platz Ettlingen | Ettlinger Sagen bei Nacht - Underground | 19.30