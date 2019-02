13.03.2019

Club/Live Musik

Jubez | Oneida/CPU² & V | Experimental Rock | 20.30

Kohi | Straymonk | Jazz | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Region

Café Journal MA | Cris Cosmo Duo | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Faust I | 10.30 | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.30

Das Sandkorn | Wir Kinder vom Bahnhof Zoo | 19.00

Hemingway Lounge | Junge HfM-OpernsängerInnen | 19.30

Insel | Die Konferenz der Tiere | ab 8 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater und ich | Komödie | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kammertheater | Achtung Deutsch! | 19.30

marotte Figurentheater | Vom Maulwurf, der … | ab 3 J. | 10.00 + 15.00

Region

Karlstorbahnhof HD | Oliver Polak | Stand-Up Comedy | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Mr. President First | Boulevard-Schauspiel | 20.00

MediClin Reha Centrum Gernsbach | Vitor Zendron da Cunha (Klavier) | 18.30

Schloss-Schule Ilvesheim | Kultur im Dunkeln | FabuLust: Märchenhafte Klangreise | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Storytime in English ! | 3-5 J. | 16.00 | Movie Talk : Gran Torino | 19.30

DHBW | KinderCollege | 6-14 J. | 17.30

Eckankar (Hirschstr. 116) | Karma und Reinkarnation | Vortrag | 19.30

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare | Vortrag | 10.00

Kinemathek | Moderne Gartenmalerei – Von Monet zu Matisse | GB, dt. UT | 19.00

Prinz-Max-Palais | Heimat | Nora Krug | Lesung | 19.00

Stephansaal | Stummfilmfestival | Die Bergkatze | 19.30

Tollhaus | Fame Lab | Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation | 19.00

vhs | Wie werde ich Tagesmutter/Tagesvater | Infoabend | 19.30 | Unsere tägliche Chemie | Putzmittel und Co. | 19.30

Region

Sparkasse Ettlingen | Gebrauchsanweisung Namibia | D. Prantl, Lesung | 19.30