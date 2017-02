15.02.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Club Carambo: Indie/Mixed + House/Techhouse | 22.00

Jubez | Rudy Rotta | Blues | 20.30

Kohi | Trio Zhag | Jazz | 20.00

Schlachthof | Swingtanzabend | 19.30

Region

Capitol MA | Max Giesinger | 20.00

Halle 02 HD | Kayef | Rap/Pop | 19.00

Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Brahms Klavierquintett | Kammerkonzert ab 16 J. | 11.00 | Der Krüppel von Inishmaan | Komödie | 20.00

Insel | Karlsson vom Dach | ab 8 J. | 11.00

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf… | ab 3 J. | 10.00 + 15.00

Sandkorn | Eins auf die Fresse | ab 13 J. | 10.00

Tollhaus | Race Horse Company: Super Sunday | Neuer Zirkus | 20.00 | Der varreckte Hof | Stubenoper von G. Ringsgwandl | 20.00

Region

Saalbau Neustadt | Die Nacht der Musicals | 20.00

Theater HD | Inútiles | Chile, dt. ÜT | 20.30

Theater im Kurhaus Freudenstadt | BLB: Andorra | 20.00

Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim | BLB: Schmerzliche Heimat | 19.30

Zwinger HD | Un poyo rojo | Argentinien, dt. ÜT | 18.30 | La Cautiva | Peru, dt. ÜT | 20.30

Lesung/Vortrag/Film+

HfG (Raum 112) | Daniel Rourke – Art, Design and Activism in the Anthropocene | in engl. Sprache | 18.30

Kinemathek | We are still here | Island/D/Polen, dt. UT | 19.00 | Nick Cave: 20.000 Days oon Earth | GB, dt. UT | 21.15

Naturkundemuseum | Unsere Meere zwischen Erwärmung, Versauerung und Artensterben | Podiumsdiskussion | 19.00

Regionalzentrum (Kriegsstr. 100) | Karlsruhe/Baden – Gernika/Spanien 1937-2017: Erinnerungen | Vortrag | 18.00

Stadtbibliothek | Jüdische Märchen | Paula Quast | 19.30

Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) | Reihe Beete & Bienen | Bienen – wesensgemäße Haltung | Vortrag | 19.00

Region

Haus der Begegnung Herxheim | Brennpunkt Mittlerer Osten – Die Situation von Christen und anderen Minderheiten | Vortrag | 19.30

Karlstorbahnhof HD | Science Slam | 20.00

Stadtmuseum PF (Martinskirche) | Die Goldschmiedeschule im Wandel der Zeit | Vortrag | 19.00