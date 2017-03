15.03.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Bergfest (Mixed/Deep-/Techhouse) | 22.00

Jubez | Jane Lee Hooker & Layla | 20.30

Kohi | FC Fritsche | Sportjazz | 20.00

Schlachthof | Swingtanzabend | 19.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | The World Famous Glenn Miller Orchestra | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Odd Couple | Rock’n’Roll | 21.00

Rantastic BAD-Haueneberstein | Cris Cosmo | Pop/Latin/Reggae | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Agnes | 11.00 | Monty Python’s Spamalot | Musical | 19.30 | For The First Time | Tanztheater | 20.00

Insel | Karlsson vom Dach | ab 8 J. | 11.00

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 10.00

Prinz Max Palais | In 80 Tönen um die Welt | Konzert ab 4 J. | 10.15

Sandkorn | Frau Müller muss weg | 20.15

Tollhaus | Famelab | 19.00 | Ladies Night – ganz oder gar nicht | 20.00

Region

klag-Bühne Gaggenau | Günter Fortmeier | Hands-up Comedy | 20.00

MediClin RehaCentrum Gernsbach | HfG: Blockflöte und Klavier | 18.30

Schloss-Schule Ilvesheim | Kultur im Dunkeln: Drama Light Improtheater | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Evangelio | F. Zaimoglu, Lesung | 19.00

DGB-Haus | Historisches Lernen in Zeiten von Hate Speech und Fake News | 19.00

DHBW | Welche Hochschule passt zu mir | Info für SchülerInnen | 18.00

Eckankar (Hirschstr. 116) | Info über Eckankar | 20.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Warum hatte die Reformation so viel Erfolg? | 9.30

Hochschule Technik + Wirtschaft | Start Up Stories – Studierst Du noch oder gründest Du schon? | Podiumsdiskussion/Gründermesse | 19.00

ibz | Kuiri Kune | Interkultureller Kochabend | 18.00 | Flucht und politische Verfolgung der Oromo in Äthiopien | Vortrag | 19.30

Johannes Kepler Schulen Nordweststadt | Mensch. Wir tragen alle den gleichen Namen | Fotoausstellung | 18.00

Kinemathek | Barakah meets Barakah | Saudi-Arabien, dt. UT | 19.00 | Night Fishing/I’m a Cyborg But That’s OK | Korea, dt. UT | 21.15

pro familia | Aufklärung – wann ist der richtige Zeitpunkt? | Vortrag | 16.30

Rathaus am Marktplatz | Deutschland. Deutschland? | Dokufilm über junge Flüchtlinge/Gespräch | 19.30

Stadtbibliothek | Ich komm auf Deutschland zu | Firas Alshater, Lesung | 20.00

Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) | Gruppentreffen Beete & Bienen | 18.00

Zum Kleinen Ketterer | Die Mär vom sauberen Plastik | BUND-Vortrag | 20.00

Region

Schleyerhalle Stuttgart | Körperwelten | Totenfang | Simon Beckett, Lesung | 19.30