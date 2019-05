15.05.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Top oder Flop?! Schallplattenauktion | 21.00

Die Stadtmitte | Mixed/House/Electro | 22.00

Hemingway Lounge | Sandie Wollasch lädt ein: Me, Myself & Them | 19.30

Majolika | Afterwork Opening | 18.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Topsy | Karaoke | 20.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Joe Bonamassa | Bluesrock | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Digital Freischütz | 19.10 + 20.00 + 20.20 | Der Freischütz | 20.00 | Worte (Szenische Lesung) | 20.00

BGV Lichthof | Lunchtime | HfM-Studierende | 13.00

Das Sandkorn | Schattenkinder | 19.00 | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Fächerresidenz Nordstadt | S. Begly/T. Krieger(Trompete) | Haydn/Hummel u.a. | 18.30

Insel | Fuckfisch | ab 14 J. | 19.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | Komödie | 20.00

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Klavier: Bach und die Folgen | 19.30 | HfM-Studierende Posaune | 19.30

Städt. Galerie | Mélodies de Paris | F. Brunke (Mezzosopran)/D. Pastewski (Bass)/A. Poikonen (Klavier) | 19.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Gretchen 89ff. | 19.30

MediClin Reha Gernsbach | Ieva Dudaite (Klavier) | Chopin/Tiersen | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | reststayol | D/TR, dt.+ engl. UT | 18.00 | Voltrans | TR, engl. UT | 19.00

Café Nun | Homebrew Website Club | 18.30

DGB-Haus | Klimawandel – Die AfD in unseren Parlamenten | Vortrag/Diskussion | 18.00

DHBW | Schöpfung oder Urknall? Wissenschaft vs. Religion | 6-14 J. | 17.30

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Europäischer Kolonialsimus | Vortrag | 10.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Die Linke: Klimagerechtigkeit ist eine soziale Frage | 19.30

Kinemathek | Ray & Liz | GB, dt. UT | 19.00

Prinz-Max-Palais | Rochus-Fest zu Bingen und Goethes Religion der Humanität | Vortrag | 19.00

vhs | Pflegeeltern: Bereitschaftspflege und Vollzeitpflege | Infoabend | 19.30

Region

Schloss Bad Bergzabern | Märchen-Spaziergang | 14.00