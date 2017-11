15.11.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Bergfest | Ketch/Damast + Harrison/Kitchen Tunes | 23.00

Hemingway Lounge | Sandie Wollasch lädt ein: M. Meixner (p/keys)/J. Teichert (g) | 19.30

Substage | Archive | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Julian Philipp David | Pop | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Leiden des jungen Werther | 20.00

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 10.00 + 15.00

Rathaus am Marktplatz | Trio Giselle | Beethoven-/Reger-Klaviertrios | 18.30

Schloss Gottesaue | Preisträgerkonzert XV. Wettbewerb für Schulmusik | 19.00

Tollhaus | Jan Philipp Zymny | Kabarett | 20.00

ZKM | Tanz | Monchihi | Kompanie Wang Ramirez | 20.00

Region

Magisches Theater Germersheim | Tamure, die Wunderwelt der Magie | 20.00

SAP Arena MA | Ovo | Cirque du Soleil | 20.00

Schloss Neuenbürg | Abenteuer aus der Puppenkiste | Jugendmusikschule Neuenbürg | Konzert ab 4 J. | 17.00

Stadthalle Heidelberg | Philharmonisches Konzert | Verdi: Messa da Requiem | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Catch the Job | www.catch-the-job.de | 9.30

DHBW | Master-Informationsveranstaltung | 17.30

DRV (Gartenstr. 105) | Die Rentenversicherung zur NS-Zeit | Lesung | 15.00

Kinemathek | Büchergilde: Ondine – Das Mädchen aus dem Meer | Irland/USA, dt. UT | 19.00 | Einige Interviews zu persönlichen Fragen | Georgien, dt. UT | 21.15

KIT (Fak. Architektur, Geb. 20.40) | Schelling Architekturstiftung: Studienpreisverleihung + Ausstellungseröffnung | 18.00

Perfekt Futur | Storytelling in der digitalen Kommunikation | Seminar | 9.30

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Simple | frz. OF, ab 12 J. | 8.30 | Detektivbüro Lasse Maja | Lesung 3.+4. Kl. | 11.00 | A Street Cat named Bob | engl. Film ab 12 J., dt. UT | 14.30 | Blind-Date Lesung Deutscher Buchpreis | 20.15

Regionalzentrum FernUni Hagen | Prinz Max von Baden, die Revolution und die Demokratie | Vortrag | 18.00

Region

Kloster Maulbronn | Reformation in Württemberg und Martin Luther | Vortrag | 19.00

Stadthalle Gernsbach | Martin Luther, der Prophet in seiner Sprache | Vortrag | 19.00