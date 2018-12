16.01.2019

Club/Live Musik

Jubez | Timo Gross Blues Band | 20.30

Kohi | Juliana Blumenschein Quintett | Jazz | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Region

Kellertheater RA | Die wilden Zwanziger: Hot Jazz & Goldene Schlager | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Aschenputtel | 11.00 | Brahms’ Klavierquintett | Kammerkonzert ab 16 J. | 19.00 | Faust I | 20.00

BGV | Lunchtime 3 | HfM-Studierende | 13.00

Hemingway Lounge | Junge HfM-Opernsänger/innen | 19.30

Insel | Lyrisches Liebesleid | ab 14 J. | 19.00

Jakobus-Theater | Macke, Macke | Komödie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On – A Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Die Olchis | ab 5 J. | 10.00 | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Kammermusik | 19.30

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Tribute to Sinatra & Friends | 20.00

Jugendstil-Festhalle Philippsburg | Zucchini Sistaz | Musikkabarett | 20.00

Theater Baden-Baden | Robinson & Crusoe | ab 11 J. | 10.00

Theater im Kurhaus Freudenstadt | Der Steppenwolf | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

DHBW | KinderCollege: Problemfall Plastikmüll weltweit | 6-14 J. | 17.30

KIT (Fak. Architektur, Hörsaal E. Eiermann) | Architekturdiskurs Reality Check | Reem Almannai, Almannai Fischer München, Vortrag | 19.00

vhs | Friedrich II. – Ein Kunstliebhaber | Vortrag | 19.00

Region

Museum Frieder Burda Baden-Baden | Die dynamische Leinwand | Filmvortrag | 18.00