16.05.2018

Club/Live Musik

Jubez | Astrid North & Band | Soul | 20.30

Kohi | Madsiusovanda | Art-Pop | 20.00

Majolika | Afterwork Party | 18.00

P8 | Appalaches/ The Clouds Will Clear | Post-Rock | 20.30

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Tollhaus | Etta Scollo | Chanson | 20.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Son Del Nene | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Antigone | 20.00

BGV | HfM-Studierende: Kontrabass und Klavier | 13.00

Freie Waldorfschule Waldstadt | Ein Abend voller Akrobatik | Zirkus-AG | 18.00

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

Karlsburg Durlach | Stanislas Quartett/S. Speidel (Klavier) | Fuchs/Schumann/Thirion | 19.30

marotte Figurentheater | Ali Baba und die vierzig Räuber | ab 5 J. | 10.00

Region

Jugendstil-Festhalle Philippsburg | Arnim Töpel | Kabarett | 20.00

Schloss Eberstein Gernsbach | Salt o vocale | 19.00

Theater im Kurhaus Freudenstadt | BLB: Mondlicht und Magnolien | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bildungszentrum | Rebellisch und doch fromm - Frauen an der Wende zur Neuzeit | Vortrag | 9.30

Boesner Künstlerbedarf | Makoony-Maltechnik | M. Muss, Vorführung | 10.30

DHBW | KinderCollege: Welche Absichten stehen hinter der Porträtmalerei? | 17.30

Filmpalast am ZKM | An American in Paris | Musical, OmU | 19.30

Hochschule Technik + Wirtschaft | Info zu Masterstudiengang Technologie-Entrepreneurship | 14.00

Kinemathek | The Future Perfect | Argentinien | 19.00

Prinz Max Palais | F. Hölderlins Geisteskrankheit im Kontext der Medizin und Philosophie um 1800 | 19.00

Rathaus am Marktplatz | Verleihung des 22. Karlsruher Integrationspreises | 19.30

Staatl. Kunsthalle | frühstART: Gemeinsam Blau machen | Führung/Frühstück | 8.00

ZKM | John Sanborn/Stephen Sarrazin | Medienkunst-Workshop | 10.00 | John Sanborn | Filmscreening | 20.00

Region

Europa-Park Rust | Science Days für Kinder | 4-9 J. | 9.00

Haus der Begegnung Herxheim | Die Kosten der Pflege: Wer muss zahlen, wenn Eltern/Angehörige zum Pflegefall werden? | Vortrag | 19.30

Museum Frieder Burda Baden-Baden | Architekturdialog | 19.00

Roxy Kino Neustadt | Das Grüne Gold (Film über die Not der Bauern in Äthiopien) | 19.30