16.10.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | DJs JoJo/Ojo Morado | Mixed/House/Electro | 23.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Tollhaus | Jazzfestival | Liebman/Brecker/Copland Quintet feat. Drew Gress & Joey Baron | 20.00

Region

Altes Volksbad MA | Decibelles | Indie/Punk | 21.00

Friedenskirche HD | Enjoy Jazz: Rabih Abou-Khalil | 20.00

Kulturbrücken Jungbusch MA | Aren & Chima | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Hundred Seventy Split: 50 Jahre | Woodstock | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Der goldne Topf | 20.00

Hemingway Lounge | Opernarien frisch gezapft | 19.30

Insel | Jugend ohne Gott | ab 14 J. | 11.00

K2 | Nein zum Geld | 20.00

Kammertheater | Traumschöff – Seekrank vor Glück | 19.30

marotte Figurentheater | Ali Baba und die vierzig Räuber | ab 5 J. | 10.00 + 15.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Abenteuer mit Familie Wutz | Puppentheater ab 2 J. | 16.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Poetry Slam | 19.00

Theater PF | Kinderkonzert: Bilder einer Ausstellung | 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

BIZ (Brauerstr. 10) | Einstiegsgehälter beim Berufsstart | 10.30

Café Nun | Homebrew Website Club | 18.30

Garten der Religionen | Kerzenanzünden für den Frieden | Texte/Musik/Stille | 19.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Alkohol, unsere akzeptierte Droge | Vortrag/Gespräch | 10.00

Kinemathek | Pride Pictures | Der Boden unter den Füßen | 18.00 | The Coming Back Out Ball Movie | 20.00

Konzerthaus | Weil jeder Tag besonders ist | Lifecoach Biyon Kattilathu | 20.00

Prinz-Max-Palais | Das Motiv des Wanderns in den Liedern Franz Schuberts | Vortrag | 19.00

Regionalzentrum FernUni Hagen | 70 Jahre Grundgesetz: Die Beständigkeit/ Anpassungsfähigkeit einer provisorischen Verfassung | Vortrag | 18.00

Städt. Klinikum (Hörsaal Haus D) | Infoabend Ärzte ohne Grenzen | 19.00

Region

Körperwelten HD | Lehrerforum | 14.30

Moviac-Kino BAD | Architekturtage: Voices of Transition | 18.00

Stadtbibliothek Bruchsal | Die güldne Zeit | Harald Schwiers (Lesung)/Roman Rothen (Musik) | 19.00