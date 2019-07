17.07.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Briefs & Support | 20.30

Die Stadtmitte | DJs Below/JoJo | Mixed/House/Electro | 23.00

Günther-Klotz-Anlage | Vor-Fest | Scarlet Roos/Funk You/Blues Box feat. Sandy Campos | 18.00

Majolika | Afterwork Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Social Dance | 19.00

Tollhaus | Glenn Hughes | Classic Deep Purple | 20.30

Region

Beachbar Lambsheim | Cris Cosmo & Fenner | 19.30

Halle 02 HD | Dark Tranquility/Evergrey/Nothgard | Metal | 20.00

Schloss Stutensee | Lauter Leise Töne Benefiz: Rolf Stahlhofen/Seán Treacy Band/Krusty Moors/Gunzi Heil/Justin Nova u. a. | 17.30

Stadtgarten Bühl | Afterwork: Schlager/NDW | 17.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Geteilte Pulte – Brahms 1 | Konzert ab 12 J. | 19.00 | Ballett: Zukunft braucht Herkunft | 20.00 | Europa flieht nach Europa | 20.00

Das Sandkorn | D!e Sp!nner – Märchen Inklusion? | 19.00

Erdbeermund | Try Out – Kaputt | Installation Bad. Staatstheater | 18.00 + 20.00

Hemingway Lounge | Junge HfM-OpernsängerInnen | 19.30

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 5 J. | 10.00

Region

MediClin Reha Centrum Gernsbach | T. Krieger (Trompete)/B. Bagger (Klavier) | Savard/Balay/Tomasi u.a. | 18.30

Schloss Ettlingen | Der geheime Garten | ab 5 J. | 10.00 | Die Zauberflöte | 20.00

Schlossgartenhalle Ettlingen | Endstation Sehnsucht | 19.30

Schloss HD | Die chinesische Nachtigall | 9.30 | Anatevka | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

Jubez | Hilfe für Rojava – Der Krieg ist noch nicht vorbei | Info/Diskussion | 19.30

KIT (Architekturfak., Geb. 20.40) | Jahresausstellung | 16.00

Naturkundemuseum | Planet 3.0 – Klima. Leben. Zukunft | Ausstellungseröffnung | 18.00

Regionalzentrum FernUni Hagen | Die deutsche Geschichtswissenschaft und der Versailler Vertrag | Vortrag | 18.00

Schloss | Archäologie in Baden – Wie funktioniert das neue Ausstellungskonzept? | 14.30

Turmbergbahn Durlach/Talstation | Auf den Spuren der Turmberg-Gastwirtschaften | Rundgang | 17.00

ZKM | Quantum Art and Uncertainty | Buchpräsentation in engl. Sprache | 19.00