17.05.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | New Noise: Coldburn | 19.00

Beim Schupi | Groove Incorporation | 21.00

Hemingway Lounge | Europalounge: Gastland Irland | 19.00

Jubez | Kelley Mickwee/Markus Rill solo u.a. | 20.30

Konzerthaus | Albert Hammond | 20.00

Majolika | Afterworkparty | Opening | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Kinder des Olymp | 20.00

Jakobus-Theater | Falsche Schlange | 20.00

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Die drei kleinen Schweinchen | ab 3 J. | 10.00

Sandkorn | Schneewittchen und die sieben Zwerge | ab 10 J. | 11.00 | Schultheaterwoche: Eröffnung | 17.00 | Maria Stuart. Battle of the Queens | ab 12 J. | 19.30

Schloss Gottesaue | Musik im Gespräch: Kammermusik interpretieren | 17.30 | Portraitkonzert Dietrich Eichmann | 19.30

Studentenhaus | Cats | Musical des KIT-Triaters | 20.00

Villa Gellertstr. 14 | Du bist perfekt | ab 12 J. | 11.00

Region

Kulturhaus Osterfeld PF | Badesalz | Comedy | 20.00

Kurhaus Freudenstadt | BLB: Du (Normen) | 20.00

Theater BAD | La Tragédie de Carmen | 20.00

Theater treppab Bruchsal | BLB: Trieb.Kräfte: Lebenshunger und Wissensdurst | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

FernUni Hagen Regionalzentrum | Psychologische Perspektiven auf die aktuelle Flüchtlingsdebatte | Vortrag | 18.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Philipp Melanchthon und sein Einsatz für die eine christliche Kirche | Vortrag | 9.30

Hochschule Technik + Wirtschaft | Info zu Masterstudiengang Technologie-Entrepreneurship | 14.00

Kinemathek | Trockenschwimmen | D | 19.00 | Im Blut | DK, dt. UT | 21.15

KIT | Karrieremesse | 9.30

La Vie (Ettlingerstr. 9) | 1 Jahr La Vie | Travestie/Kurzfilme | 17.00

Pfinzgaumuseum Durlach | 50 Jahre Meeting Durlach | Bunter Abend | 19.00

Platz der Grundrechte | Tag gegen Homophobie | Rainbow-Flashmob | 15.30

Prinz Max Palais | Luther in der Sicht Goethes | Vortrag | 19.00

Tollhaus | C. Emcke/A. Lechner | Gegen den Hass | Lesung mit Musik | 20.00

Region

Haus der Begegnung | Die Entwicklung des Burgenbaus in der Südpfalz | Vortrag | 19.30

Jugendstil-Festhalle LD | Große Begegnungen: Günter Wallraff | Vortrag | 20.00