17.10.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Devils | 21.00

Kohi | Jo Aldingers Downbeatclub | Beat-Jazz | 20.00

Mapa | Bernd Rinser – RootsRock | 19.30

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | World Percussion Duo | Abhirup Roy & Pedro Weiss/Lazlo Wolpert | 20.00

Region

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz: The Necks | 21.00

Theater im Pfalzbau LU | James Tuft | Indiefolk | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Faust 1 | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Mörderkarussell | Komödie | 19.30

Bürgerzentrum Bruchsal | Gerd Dudenhöffer: 30 Jahre Heinz-Becker-Programm | 20.00

Congress Centrum PF | Torsten Sträter | Kabarett | 20.00

Festplatz Weingarten | Der kleine Rabe Socke | Marionetten-Theater | 16.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Ernst und Heinrich | Schwäbisch international | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Die Sachenfinderin | Theater ab 3 J. | 14.30

Theater Baden-Baden | Auerhaus | ab 15 J. | 10.00 | Switzerland - Der Fall Patricia Highsmith | 19.00

Theater im Pfalzbau LU | Nach Athen! | 19.00 | Cementary | Aerites Tanzcompagnie Athen | 19.30 | Hugo: A Utopia | ATONAL Theatre Group Athen | 21.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Vorstellung Club 2.0.0/Gestaltungsstrategien | 19.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Erinnerung an den Theologen Henning Luther (1947-1991) | 10.00

Hemingway Lounge | Musik-Plauderei mit Hans Hachmann | 19.30

Karlsburg Durlach | Wenn K’he für den Tatort zu Ludwigshafen wird | O. Langewitz, Vortrag | 18.00

Kinemathek | Pride Pictures | Disobedience | GB/IR/USA | 18.00 | The Marriage | KOS/ALB, dt. UT | 20.00

Marktplatz | Abendmarkt | 16.00

Prinz-Max-Palais | Goethes heilsame Wässer. Seine Kuren | Vortrag | 19.00

Regionalzentrum FernUni Hagen | Gründung der Allgemeinen Dt. Burschenschaft vor 200 Jahren | Vortrag | 18.00

vhs | Troja: gestern – heute – morgen | Vortrag | 19.00

Region

Cineplex Baden-Baden | Kulinarisches Kino: Der Wein und der Wind | 20.00

Haus der Begegnung Herxheim | Plötzlich Pflegefall – was leistet die gesetzl. Pflegeversicherung nach der Reform? | Vortrag | 19.30

Kulturhalle Remchingen | Cuba | Multivisionsshow | 20.00

Kunstverein Wilhelmshöhe | Fotografische Positionen: Dialog/Werkschau | 19.00

Textilsammlung Max Berk HD-Ziegelhausen | Pascale Goldenberg/Isabelle Wiessler | Künstlerinnengespräch | 16.00