18.12.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Top oder Flop?! | Schallplattenauktion | 21.00

Die Stadtmitte | DJs JoJo/Ojo Morado (Mixed) | 23.00

Hemingway Lounge | Sandie Wollasch lädt ein… | 19.30

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Social Dance: Lindy Hop | 19.00

Region

Altes Volksbad MA | Shantih Shantih | Rock’n’Roll | 21.00

Halle 02 HD | Lilly Among Clouds | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Hänsel und Gretel | Märchenspiel ab 6 J. | 20.00 | Frauensache | 20.00

Christuskirche | Adventskantaten | Bach | 19.30

Das Sandkorn | Die Abenteuer des Tom Sawyer | 10.00

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | 11.00 | MV Zaisenhausen | 18.00

Jakobus-Theater | Und dann gabs keines mehr | Krimi | 20.00

K2 | Liebe ist… | Revue | 20.00

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Die Weihnachtsgeschichte | ab 5 J. | 9.30 + 11.00 + 16.00 | FEM Fatale Improtheater invites Laura & Gael Doorneweerd-Perry | 20.00

Rathaus am Marktplatz | 12 Days of Christmas | Cantus Juvenum | Rutter/Willcocks u. a. | 18.30

Schloss Gottesaue | The Cold Trip | Kompositionen von Bernhard Lang | 19.30 | HfM-Studierende Fagott | 19.30

Tollhaus | Was ist das Gute? Was ist das Böse? | Werkraum-Theater ab 10 J. | 20.00

Region

Schloss Schwetzingen | Barock’n’Roll | Philharmonisches Orchester HD | ab 5 J. | 10.00 | Weihnachtskonzert | Vivaldi/Corelli/Telemann u. a. | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete | 11.00

Theater Baden-Baden | Peterchens Mondfahrt | ab 5 J. | 9.00 + 11.00 | Das Fräulein von Scuderi | 19.00

Theater PF | Urmel aus dem Eis | Musical ab 5 J. | 9.00 + 11.00 | Alles was Sie wollen | Komödie | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

DHBW | Welche 10 Erfindungen haben die Welt verändert? | KinderCollege 6-14 J. | 17.30

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Das Leuchten der Engel | Vortrag/Gespräch | 10.00

Kinemathek | Stau – Jetzt geht’ los (Rechtsradikale Realitäten in D) | 19.00

Prinz-Max-Palais | SWR-Bestenliste | Literaturkritik live | 20.00

Region

Kurt-Müller-Graf-Platz Ettlingen | Ettlinger Sagen bei Nacht – Underground | 20.00