18.01.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Club Carambo: Indie/Mixed + House/Techhouse | 22.00

Jubez | E – Zedek/Sanford/McCarthy | 20.30

Monk Bar | Max Knorr & Friends | Live-Piano | 21.00

Orgelfabrik Durlach | Ausstellungseröffnung Mariposa | Pfalz Didgers live | 19.00

Schlachthof | Swingtanzabend | 19.30

Region

Halle 02 HD | Spaceman Spiff | 20.00

SAP Arena MA | Green Day | Punkrock | 20.00

Schloss-Schule Ilvesheim | Kultur im Dunkeln: Lehmler und Debus | Jazz | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Agnes | 11.00 + 20.00 | Terror | 20.00

Beim Schupi | Harald Hurst + Gunzi Heil | 20.15

Insel | Fair Play | Tanztheater ab 7 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Auf und davon | Gaunerkomödie | 20.00

K2 | Das Lächeln der Frauen | 20.00

Kammertheater | Rubbeldiekatz | 19.30

marotte Figurentheater | Die Olchis | ab 5 J. | 10.00 + 15.00

Sandkorn | Agentur Kaufrausch | ab 10 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | HochschulAbend Kammermusik | 18.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Nicolai Friedrich | Magie-Show | 19.00

Stadthalle Deidesheim | Patrick Siben + seine Stuttgarter Saloniker | 20.00

Stadthalle HD | Philharmonisches Konzert | Debussy/Mussorgsky u. a. | 20.00

Theater Baden-Baden | Ein Känguru wie du | ab 8 J. | 10.00

Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim | BLB: Ärger mit Harry | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Gartenhalle | bonding Firmenkontaktmesse | 9.30

Kinemathek | Wild Plants | D/CH, dt. UT | 19.00 | Nick Cave: One More Time With Feeling | GB/F, dt. UT | 21.15

Kurbel Kino | Menschenskino: Coherence | 21.00

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Anne Le Bozec (Französ. Lied) | 10.00

Tollhaus | Die Tage, die ich mit Gott verbrachte | Axel Hacke, Lesung | 20.00

ZKM | Kunstpilgerreise | Film + Diskussion | 18.00

Zukunftsraum (Rintheimer Str. 46) | Reihe Beete & Bienen | Bienen – wesensgemäße Haltung | Vortrag | 19.00

Region

Technoseum MA | Die Physik des Radfahrens | Vortrag | 18.00