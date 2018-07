18.07.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Clowns | 20.30

Die Stadtmitte | DJ Frische Ernte | Deep-/Techhouse/Techno | 18.00 | DJs Jandee/Fendee/Max Hertel | Techno | 23.00

Günther-Klotz-Anlage | Vorfest: Bobby Shadow & The Incredible E.C.P. | 18.00 | Cream of Clapton | 19.30 | Moby Dick | 21.00

Hemingway Lounge | Knall 2 | H. Kiwull (Lesung)/R. Borho (Musik) | 19.30

Majolika | Afterwork Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | The Dead Daisies | Rock’n’Roll | 21.00

Tollhaus | Calexico | Pop/Rock | 20.30

Region

Museumsschiff MA | Rózsák | Osteuropäische Musik | 20.00

Stadtgarten Bühl | After Work am Brunnen | Salsa Party | 17.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Drift | Szenische Lesung/Gespräch | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Kuh Lieselotte | ab 4 J. | 10.00

Studentenhaus | Die Dreigroschenoper | Triater | 20.00

Region

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini: L’Equivoco Stravagante | 19.40

Kupferdächle PF | Der Pablo | Krimikomödie | 19.00

Kurpark Gernsbach | Akkordeon-Orchester Gernsbach | 19.00

Schloss Ettlingen | 30 Jahre Musicals | Gala | 20.30

Schloss HD | Dinner in Latin America | 19.00

Schloss Neuenbürg | Der goldne Topf | Theater | 19.00

Schlosspark Bruchsal | BLB: Die Nibelungen (zu dritt, aber komplett) | 19.30

Schloss Eberstein | Salt o vocale | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

AKK | Filmwoche | 22.00

Atelier für Gestaltung (Goethestr. 36) | Magasin Madagascar | 10-18.00

Bad. Kunstverein | Ausstellungseröffnung: 49°-Kulturelle Produktion in Karlsruhe/200 Years Young Songs | 19.00

Filmpalast am ZKM | Lady Palast: Mamma Mia – Here We Go Again! | 19.45

Jubez | Ellwangen: Jetzt sprechen wir selbst | 19.30

KIT (Fak. Architektur/Geb. 20.40.) | Reinschauen – Jahresausstellung der Fakultät für Architektur | 16.00

Marktplatz | Abendmarkt | 16.00

Naturkundemuseum | Eröffnung Naturfotoausstellung Glanzlichter | 18.00

Roncalli-Forum | Die K’her Autorin Hermine Villinger | F. Joachim, Vortrag | 19.00

Region

Metropol Kino Stuttgart | www.indisches-filmfestival.de