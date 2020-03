18.03.2020

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Top oder Flop?! | Schallplattenauktion | 21.00

Jubez | El Flecha Negra | Cumbia/Reggae/Mestizo | 20.30

Konzerthaus | The Spirit of Woodstock | 19.30

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Thumper | 20.00

Tollhaus | Selig/Wilhelmine | Pop/Rock | 20.00

Region

Hotel Liberty Offenburg | Kemi Cee & Band | 20.15



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Pelleas und Melisande | 19.30 | Woyzeck | 20.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Erdbeermund | Try Out: Kaputt | Staatstheater-Installation/Performance | 19.00

Hemingway Lounge | Opernarien frisch gezapft | 19.30

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine König | ab 3 J. | 10.00

Tollhaus | Famelab – 3 Minuten Wissenschaft | 19.00

Region

Kulturhaus Osterfeld PF | Alfons | 20.00

MediClin Reha Zentrum Gernsbach | Xiaolu Li (Violoncello)/Soyon Youn (Klavier) | Haydn/Strauss/Poulenc u.a. | 18.30

Theater Baden-Baden | Hochzeit mit Hindernissen | Musical | 20.00

Theater PF | Faust II | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Körper sucht Seele | Anna Schreiber, Lesung/Gespräch zu Prostitution | 19.00

Café Palaver | Struktureller Rassismus und Ausgrenzung auf der Flucht | 19.00

K-Punkt | Wo begegnet uns Rassismus ? | Workshop | 18.30

Kinemathek | Tommaso und der Tanz der Geister? | I, dt. UT | 19.00

Perfekt Futur | Schere Schrift Papier Workshop | Dekorative Mobile | 18.30

St. Stephan | Citymesse gegen Rassismus | 12.00

vhs | Lettres africaines | Bernard Magier (Actes Sud) | 18.30 | Anthonis van Dyck | Vortrag | 19.00

ZKM | Body + Art | Filmscreening/Gespräch | 19.00

Region

BIZ RA (Karlstr. 18) | Berufe in Uniform –Polizei | 13.00