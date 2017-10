18.10.2017

Club/Live Musik

Hemingway Lounge | J. Mössinger (p)/J. Frahm (sax) | 20.00

Tollhaus | Kasalla | 20.00

Region

Autobahnkirche Baden-Baden | Wolfgang Abendschön & Akzente | Rock/Gospel | 20.00

BadnerHalle Rastatt | Manfred Mann’s Earth Band | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | The Cashbags | Johnny Cash-Show | 20.00

Das Haus LU | Enjoy Jazz | Egberto Gismonti & Maria Joao | 20.00

Grüner Hof Baden-Baden | Desafinados | Latin/Bossa Nova | 19.00

Halle02 HD | Nimo | Hip-Hop | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz | Jens Thomas | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | La Clemenza di Tito | von Mozart | 20.00

Beim Schupi | Harald Hurst + Gunzi Heil | 20.15

BGV-Lichthof Durlacher Allee | Lunchtime: Brahms | 13.00

Ev. Stadtkirche | Judas | Bad. Staatstheater | 20.00

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Weltbürger – Darfs ein bisschen deutsch sein? | Dr. K. Koblitz (Lesung)/H. Paulus + A. Nam (Musik) | 9.30

Insel | Zwei im Dunkeln | ab 14 J. | 11.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Schloss Gottesaue | HfM: The 7th Night of the Profs | Christian Ostertag | 19.30

Region

MediClin Reha Centrum Gernsbach | HfM: Kammermusik | 18.30

Saalbau Neustadt | Kurpfalzkonzert Kontraste | Mahler/Haydn u. a. | 18.00

Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim | BLB: Die verlorene Ehre der Katharina Blum | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Alte Hackerei | #GamesBW Kongress | 19.00

Bad. Landesbibliothek | Führung durch die Digitalisierungswerkstatt | 16.00

Hochschule Technik + Wirtschaft (Geb. LI, he) | Internet of Things | Vorträge | 18.30

Kinemathek | Félicité | F/Senegal/B, dt. UT | 19.00 | Die Hochzeit | Polen, engl. UT | 21.15

Kurbel | Das kuriose Leben des Piter Eustaquio Rengifo Uculmana | Peruanischer Filmabend | 20.00

Prinz Max Palais | Die Goethe-Gesellschaft zu Gast | 19.00

pro familia Amalienstr. | Aufklärung | Vortrag für Eltern & Lehrer | 16.30

Regionalzentrum FernUni Hagen (Kriegsstr. 100) | Der südwestdeutsche Weg in den Deutschen Herbst | Vortrag | 18.00

Staatl. Kunsthalle | frühstART | Kunstgenuss für Berufstätige | 8.00

Region

Hambacher Schloss Neustadt | Zersplittert das deutsche Parteiensystem? | Gespräch | 19.00

Musikschule Calw | Zum 175. Geb.-tag von Hermann Hesses Mutter Marie | Musikal. Lesung | 19.30

Rohrhirschmühle Bühl | Architekturtage: Mundartlesung mit Otmar Schnurr | 19.00

St. Paulusheim Bruchsal | Auf Luther-Tour | Vortrag | 9.00