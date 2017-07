19.07.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Bergfest | Ketch/Damast u. a. | 23.00

G.-Klotz-Anlage | Vorfest: Bobby Shadow & The Incredible E.C.P./The Curbside Prophets u. a. | 18.00

Majolika | Afterworkparty | 18.00

Tollhaus | John Scofield Überjam Band | 20.30

Region

Café Central Weinheim | Reno Divorce/Old Man Coyote | Punkrock | 21.00

Museumsschiff MA | Taxi Sandanski | Balkan-Beats | 20.00

Stadtgarten Bühl | Afterwork am Brunnen | 17.00



Bühne/Klassik

Insel | Tschick | nach W. Herrndorf | ab 14 J. | 11.00

marotte Figurentheater | Ali Baba und die 40 Räuber | ab 5 J. | 10.00

Sandkorn | Keine Party für den Tiger! | ab 11 J. | 10.00 | Die Physiker | 19.00

Region

MediClin Reha Zentrum Gernsbach | HfM: Klavierrezital | 18.30

Schloss Ettlingen | The Rocky Horror Show | Musical | 20.30

Schloss HD | Froschkönig | 10.00 | Kiss me, Kate | Musical | 20.30 | Glückliche Zeiten | Komödie | 20.30

Schlosspark Bruchsal | BLB: Der Widerspenstigen Zähmung | 20.30

Trinkhalle Bad Wildbad | Rossini: Hommage an Antonio Tamburini | 19.40



Lesung/Vortrag/Film+

KIT (Fak. Architektur, Geb. 20.40) | Jahresausstellung | 16.00

Luthergemeinde | Religion: Privatsache oder Teil des öffentlichen Lebens? | Podiumsgespräch | 19.30

Region

Städt. Galerie Böblingen | 3D-Straßenmalerei-Kreativwerkstatt | 15.00