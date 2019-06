19.06.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Original 70s Disco Night | 22.00

Die Stadtmitte | Mixed/House/Electro | 22.00

HfG | Campusradio-Couch-Party | 16.00

Kohi | Loscher und der Schaden | Indiecountry | 21.00

Majolika | Afterwork Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Substage | Social Dance: Lindy Hop | 19.00

Topsy | Karaoke | 20.00

Region

Maimarktgelände | Zeltfestival: Cypress Hill | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | How To Date A Feminist | 20.00

FächerResidenz Nordstadt | HfM-Studierende Violine | 18.30

Hemingway Lounge | Junge HfM-OpernsängerInnen | 19.30

Schloss Gottesaue | Kammerkonzert | Freundeskreis der HfM | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | At Least Three Fingers | Aylime Asli Demir, Lecture Performance | 19.00

Kinemathek | Van Gogh und Japan | 19.00

KIT (Architektur-Fak.) | Skizzenwerk/Shaping Society | Architekturvortrag | 18.00

Region

Hufeisen Germersheim | Kino Open Air: Monsieur Claude und seine Töchter | 22.00