19.09.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Top oder Flop Schallplattenauktion | 21.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Ezra Collective | 20.00



Bühne/Klassik

Das Sandkorn | D!e Sp!nner: Dinge des Lebens | 19.00

Hemingway Lounge | Junge Opernsänger/innen der HfM | 19.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddy Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 10.00

Tollhaus | Cirque Inextremiste | Neuer Zirkus | 20.00

Region

Theater Baden-Baden | Vor Sonnenuntergang | von G. Hauptmann | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Filmpalast am ZKM | LadyPalast: Klassentreffen 1.0 | 19.45

FOM Hochschule (Zeppelinstr. 7b) | Info Bachelor-Studium | 17.30 | Info Master-Studium | 19.00

Kinemathek | Wolf and Sheep | AFG, dt. UT | 19.00

Marktplatz | Abendmarkt | 16.00

Rennwerk (Kaiserstr. 72) | Abenteuer Laufen | G. Kromer, 20 Stühle-Benefiz-Lesung | 19.30

Region

Schütte-Keller Bühl | Karl Marx | Lesung | 20.00

Stadtbibliothek Gaggenau | Fieberwahn: Wie der Fußball seine Basis verkauft | Christoph Ruf, Lesung | 20.00