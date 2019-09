02.10.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Semester Opening Special | 23.00

Gotec | Wade u. a. | 23.00

Kohi | The Monochrome Set/Pearls of Pluto | New Wave | 21.00

P8 | Die Goldenen Zitronen/Trafo | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Topsy | Oktoberfest | DJ Judge | 22.00

Venus | Kitchen Tunes | 22.00

Region

Altes Rathaus Bretten | Dieter Ilg’s B-A-C-H Trio | 20.00

BASF-Feierabendhaus LU | Enjoy Jazz: Carla Bley Trios & Billy Drummond | 18.00

Halle 02 HD | Jadu | 19.00

Jazzhaus HD | Allen Blairman Trio aka Trio Variety | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | A Cappella Nacht: anders/LaLeLu/Albin/We3 | 20.00

Schnick Schnack RA | Irish Night | Seán Treacy Band | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Viel Lärm um nichts | 20.00 | How To Date a Feminist | 20.00

Das Sandkorn | Summertime! | 20.15

Hemingway Lounge | Randi Tytingvag Trio | 19.30

Insel | Plan(et) B | ab 12 J. | 19.00

Jubez | Die Nacht im Bistro/Try Out | Stück von H. Koch | 20.00

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Kleine Kirche | 20 Finger für Franz Schubert | Sontrad Speidel/Franziska Lee (Klavier) | 19.30

Schloss Gottesaue | Int. Wettbewerb für das Lied des 20./21. Jh. | 11.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 20.00

Tollhaus | Bot or Not – Künstliche Intelligenz gegen echte Kreativität | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Hillu’s Herzdropfa | Mundart-Kabarett | 20.00

Horbachpark Ettlingen (Theaterzelt) | Der kleine Rabe Socke | Puppentheater | 16.30

Löwensaal Nöttingen | HG Butzko | Kabarett | 20.00

Theater Baden-Baden | Blauer als sonst | ab 12 J. | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Der Buchmarkt im Zeitalter der medialen Transformation | Podiumsdiskussion | 18.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Napoleon und die Deutschen | Vortrag/Gespräch | 10.00

Kinemathek | Millions Can Walk | I/CH, dt. UT | 19.00

Kreativwerkstatt (Rudolfstr. 5) | Gefäße aus Beton gießen und gestalten I | DIY-Workshop | 19.00

Region

Moviac-Kino BAD | Architekturtage: Lost in Translation | 18.00

Schloss Neuenbürg | Travel Slam | 19.00