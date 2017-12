20.12.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Weihnachts Top-oder-Flop-Schallplatten-Auktion | 21.00

Rathaus am Marktplatz | Swinging Christmas | KONS-Big Band | 18.30

Scruffys Irish Pub | Irish Music | 20.00

Region

Stadthalle HD | Konstantin Wecker | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Anne Frank | 20.00 | Safe Places | 20.00

FächerResidenz | HfM: Kammermusik Klavier/Violine | 18.30

Insel | Farbenfroh & Schwarzgeärgert | Theater ab 2 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Die Weihnachtsgeschichte | ab 5 J. | 9.30 + 11.00 + 15.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach | Die Weihnachtsgeschichte nach Ch. Dickens | 15.00

BadnerHalle RA | Peter Pan | Musical | 16.00

Jugendstil-Festhalle Philippsburg | Florian Schroeder & Volkmar Staub | Kabarett | 20.00

Magisches Theater Germersheim | Tamure, die Wunderwelt der Magie | 20.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30